Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщает Forbes.ru, отмечая при этом, что два дня назад Ликсутов был на одном мероприятии с Собяниным.
Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба департамента. «Получил положительный результат теста на коронавирус», — приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Вице-мэр отметил, что чувствует себя нормально. «К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — написал он, уточнив, что пока будет работать из дома.
Ликсутов стал первым заместителем мэра Сергея Собянина, сообщившим о заражении. За два дня до этого, 8 октября, Ликсутов и Собянин вместе участвовали в торжественной церемонии выхода на линию 500-го московского электробуса, сообщала компания «КамАЗ».