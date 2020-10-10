Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заразился коронавирусом

Заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заразился коронавирусом, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба департамента. «Получил положительный результат теста на коронавирус», — приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что чувствует себя нормально. «К счастью, симптомов почти никаких, кроме насморка, легкие тоже чистые, надеюсь, что обойдется без ухудшения», — написал он, уточнив, что пока будет работать из дома.