Дивидендов не будет: BLRT снова оставил миноритарных акционеров с пустыми руками

«Концерн инвестирует всю полученную прибыль в расширение своей деятельности и не планирует выплачивать дивиденды от BLRT Grupp в ближайшие годы», - говорится в годовом отчете компании.

Всего концерн накопил нераспределенную прибыль в размере 334,6 миллиона евро. В этом году планируется инвестировать 66,4 миллиона евро в основные фонды, акции, паи и займы ассоциированным компаниям.

Миноритарные акционеры BLRT во главе с Михаилом Гнидиным и Валерием Коваленко в последние годы подавали многочисленные иски против BLRT, поскольку компания не выплачивала дивиденды в течение многих лет. Гнидин, Коваленко и Владимир Торопов владеют 40,1% компании через холдинговую компанию BLT Holding.

Основному владельцу предприятия Федору Берману не принадлежат больше никакие компании в Эстонии. Он управляет своей долей через мальтийскую юридическую фирму Solv International Ltd.

Спор между BLRT и его миноритарными акционерами по поводу выплаты возможных дивидендов продолжается уже много лет. Компании и их акционеры подали большое количество жалоб друг на друга, и суды приняли большое количество решений на разных уровнях. Пока что BLRT не выплачивал дивиденды.

По словам миноритарного акционера BLRT Коваленко, он следит за деятельностью концерна и старается участвовать в ней, насколько это возможно.