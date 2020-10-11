Вс, 11.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Полиция: пропавший 39-летний мужчина найден

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 39-летнего Каспара, который 10 октября ушел из дома и пропал.

Каспар ушел из дома в волости Козе 10 октября в неизвестном направлении, он оставил телефон и другие необходимые вещи дома.

Ранее он не уходил из дома таким образом и не пропадал. Были основания полагать, что без посторонней помощи его здоровье и жизнь могут быть в опасности.

До полудня 11 октября пресс-служба полиции сообщила, что поиски были завершены: Каспара нашли знакомые и доставили его домой. 

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