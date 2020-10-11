Полиция: пропавший 39-летний мужчина найден

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 39-летнего Каспара, который 10 октября ушел из дома и пропал.
Каспар ушел из дома в волости Козе 10 октября в неизвестном направлении, он оставил телефон и другие необходимые вещи дома.
Ранее он не уходил из дома таким образом и не пропадал. Были основания полагать, что без посторонней помощи его здоровье и жизнь могут быть в опасности.
До полудня 11 октября пресс-служба полиции сообщила, что поиски были завершены: Каспара нашли знакомые и доставили его домой.