Полиция: пропавший 39-летний мужчина найден

Каспар ушел из дома в волости Козе 10 октября в неизвестном направлении, он оставил телефон и другие необходимые вещи дома.

Ранее он не уходил из дома таким образом и не пропадал. Были основания полагать, что без посторонней помощи его здоровье и жизнь могут быть в опасности.