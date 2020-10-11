Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 39-летнего мужчину

Каспар ушел из дома в волости Козе в поселке Козе-Ууэмыйза 10 октября в неизвестном направлении, он оставил телефон и другие необходимые вещи дома.

Ранее он не уходил из дома таким образом и не пропадал. Собранные на данный момент данные дают основание полагать, что без посторонней помощи его здоровье и жизнь могут быть в опасности.

Близкие и полиция искали Каспара в различных местах. С помощью служебной собаки, дрона и патрулей были тщательно проверены окрестности дома Каспара, парк и его привычные маршруты. Поиски продолжаются.

Рост Каспара почти два метра, у него короткие русые волосы и стройное телосложение. Точно неизвестно, что на нем было надето.