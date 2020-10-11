Вс, 11.10.2020
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  • Ученик Ласнамяэской русской гимназии заразился коронавирусом: школа переходит на дистанционное обучение

Ученик Ласнамяэской русской гимназии заразился коронавирусом: школа переходит на дистанционное обучение

Ласнамяэская русская гимназия

ФОТО: Eero Vabamägi

В субботу, 10 октября, администрация Ласнамяэской русской гимназии сообщила, что ученик восьмого класса оказался заражен коронавирусом, поэтому школа временно переходит на дистанционное обучение. 

В соответствии с рекомендациями от Департамента здоровья Ласнамяэска ярусская гимназия внесла изменения в план работы школы на ближайшую неделю.

Для предотвращения распространения вируса в здании школы на улице Коорти, 24, в понедельник, 12 октября будет проведена полная дезинфекция. В этот день все ученики будут на дистанционном обучении.

Во вторник, 13 октября, на уроки в школу смогут прийти ученики 1-4 классов. Ученики 5-12 классов останутся на дистанционном обучении до 16 октября.

Одноклассники заразившегося коронавирусом ученика с 10 до 18 октября будут находиться на самоизоляции и дистанционном обучении. «Во время самоизоляции  ученики должны находиться дома и не посещать  секции, кружки,  магазины и другие общественные  места», - напоминает администрация школы.

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