Ученик Ласнамяэской русской гимназии заразился коронавирусом: школа переходит на дистанционное обучение

В соответствии с рекомендациями от Департамента здоровья Ласнамяэска ярусская гимназия внесла изменения в план работы школы на ближайшую неделю.

Для предотвращения распространения вируса в здании школы на улице Коорти, 24, в понедельник, 12 октября будет проведена полная дезинфекция. В этот день все ученики будут на дистанционном обучении.

Во вторник, 13 октября, на уроки в школу смогут прийти ученики 1-4 классов. Ученики 5-12 классов останутся на дистанционном обучении до 16 октября.