В Эстонии сотни водителей из-за своей забывчивости теряют солидные суммы

«Статистика показывает, что ежегодно более 600 водителей автомобилей получают от страховщиков обратное требование, поскольку они становятся виновниками несчастных случаев на транспортных средствах, в отношении которых не оформлено дорожное страхование. В таком случае они должны сами возмещать причиненный ущерб, – сказал член правления ФДС Лаури Потсепп. – Хотя распространено мнение, что такие люди не очень законопослушны, это мнение ошибочно. В большинстве случаев речь идет о совершенно обычных законопослушных гражданах, которые забыли продлить договор страхования или ездят на автомобиле, принадлежащем другому человеку, предполагая, что у того человека есть действующий договор дорожного страхования».

И страховые общества, и ФДС отправляют по почте напоминания касательно дорожного страхования. В течение первых шести месяцев этого года ФДС разослал в общей сложности 50 000 напоминаний о необходимости заключить договор дорожного страхования.

«Во избежание трудностей с выполнением финансовых обязательств, которые могут возникнуть вследствие того, что ваше поведение обусловит ДТП, полезно время от времени проверять действие дорожного страхования. Для того чтобы можно было известить вас об истечении срока действия договора, вы должны сообщить страховщику об изменении своего адреса электронной почты. Также вы можете настроить переадресацию со своего адреса электронной почты на портале eesti.ee на личный адрес электронной почты, поскольку фонд дорожного страхования отправляет туда напоминания, касающиеся транспортного средства, в отношении которого не заключен договор страхования», – пояснил Потсепп.

В отношении каждого механического транспортного средства, зарегистрированного в дорожно-транспортном регистре, или его прицепа должно быть оформлено дорожное страхование.

Если вы становитесь виновником несчастного случая, находясь за рулем автомобиля, в отношении которого не оформлено дорожное страхование, ущерб пострадавшему лицу возмещает ФДС или страховщик, с которым был заключен последний договор. Но после возмещения ущерба пострадавшему лицу вы должны возвратить выплаченную сумму.

В виде исключения оформление дорожного страхования в отношении транспортного средства не требуется в течение 12 месяцев после истечения срока действия последнего договора, если транспортное средство не используется и хранится таким образом, что оно не может обусловить наступление случая, связанного с дорожным страхованием.

Если транспортное средство не используются на протяжении более длительного периода, следует удалить его из дорожно-транспортного регистра во избежание применения автоматического дорожного страхования.

По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, в случае транспортных средств, в отношении которых не оформлено дорожное страхование, несчастные случаи происходят чаще, когда автомобиль находится в совместном пользовании или когда договор заключается на более короткий период, нежели обычно. «Например, если члены семьи пользуются одним автомобилем, то можно договориться, кто из них будет оформлять дорожное страхование. В противном случае, кто-то из них может стать виновником дорожно-транспортного происшествия, не зная при этом, что в отношении автомобиля не оформлено дорожное страхование», – сказал Кизанд.

«Кроме того, если, например, бабушки-дедушки пользуются автомобилем только в бесснежный период, и поэтому заключают договор страхования на более короткий срок, стоит все же время от времени проверять срок действия договора и при необходимости продлевать его. Если снега долго нет и в прогнозе погоды сообщается, что будет благоприятная для езды погода, они могут забыть, что договор страхования заключен на более короткий период», – добавил Кизанд.