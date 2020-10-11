Лукашенко встретился в СИЗО с лидерами оппозиции: Тихановской разрешили поговорить с мужем

Точное число участников встречи и их имена не приводятся, но, судя по опубликованной фотографии, за столом, помимо Лукашенко, находились не менее 12 человек, пишет Newsru.

Tut.by и Telegram-канал команды Светланы Тихановской "Страна для жизни" узнали на снимке бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который до своего ареста считался основным противником Лукашенко на президентских выборах, и его сына Эдуарда; члена президиума КС, юриста Лилию Власову; политтехнолога Виталия Шклярова, директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, адвоката Марии Колесниковой Илью Салея, бывшего зампреда правления Белгазпромбанка Сергея Добролета, и.о. зампреда Кирилла Бадея, бизнесмена, соучредителя изданий The Village Беларусь и KYKY Александра Василевича.

Адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский сообщил Tut.by, что накануне вечером, когда он посещал своего подзащитного в СИЗО N1 ("Володарка"), о встрече с Лукашенко ничего не было известно. В разговоре с "Эхом Москвы" Гашинский отметил, что все лица, присутствовавшие на встрече, содержатся в "абсолютно разных местах".

"Их заранее никто не предупреждал, а утром свезли в одно место, и они до последнего не знали, с кем будет встреча. Это была неожиданность, и о чем встреча, мы не знаем", -сказал адвокат. По его мнению, приезд Лукашенко может говорить о начале диалога с оппозиционерами, "и это вселяет надежду".

"Пул Первого" сообщает, что Лукашенко общался с арестантами 4,5 часа, чтобы "услышать мнения всех". При этом "содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", говорится в Telegram-канале. Он приводит только одну цитату Лукашенко: "Конституцию на улице не напишешь", но обещает, что "это еще не всё". РИА "Новости" сделало из этого вывод, что Лукашенко обсудил с арестованными "вопросы Конституции".

Член президиума Координационного совета Павел Латушко назвал визит Лукашенко в СИЗО заслугой тех, кто уже два месяца выходит на протесты. "Вести диалог с теми, кто в тюрьме, - признание собственной слабости. <...> Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют", - говорится в Telegram-канале Латушко.

На фоне этой встречи Светлане Тихановской впервые за четыре месяца позволили поговорить по телефону с мужем Сергеем, арестованным в мае. По словам советника Тихановской по международным делам Франака Вячорки, оппозиционер не ожидал, что ему разрешат поговорить с супругой. Советник считает, что в комнате с Тихановским кто-то был.

Супруги поговорили о детях и содержании Сергея в тюрьме, передает белорусская служба "Радио Свобода". Тихановский сказал, что следит за всеми новостями, посоветовал "быть жестче" и продолжать встречи с зарубежными лидерами.

Позже пресс-служба Тихановской опубликовала фрагменты разговора между супругами. Тихановская рассказала мужу, что дети не знают, где он на самом деле и думают, что он в командировке: "Пока еще кормим сказками, где ты и что ты". Она добавила, что делает все возможное для скорого освобождения политзаключенных, и выразила уверенность, что власти Белоруссии в конце концов согласятся на переговоры.