В Таллинне на пешеходном переходе ребенок попал под колеса машины

Вчера, 10 октября, в 14.39 на улице Ахтри автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 28-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил восьмилетнюю девочку, передает Департамент полиции и погранохраны.

Всего за прошедшие сутки произошло семь тяжелых ДТП, в которых пострадали в общей сложности шесть человек и один погиб.