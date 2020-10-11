Вс, 11.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
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  • В Таллинне на пешеходном переходе ребенок попал под колеса машины

В Таллинне на пешеходном переходе ребенок попал под колеса машины

Пешеходный переход.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

В субботу днем в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе ребенок был сбит автомобилем.

Вчера, 10 октября, в 14.39 на улице Ахтри автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 28-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил восьмилетнюю девочку, передает Департамент полиции и погранохраны.

Пострадавший ребенок был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

Всего за прошедшие сутки произошло семь тяжелых ДТП, в которых пострадали в общей сложности шесть человек и один погиб.

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