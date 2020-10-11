Во время ралли в Португалии погибла 21-летняя участница

Автомобиль на высокой скорости на первом отрезке трассы врезался в дерево, сообщает Newsru со ссылкой на газету Marca.

Лауре была оказана оперативная медицинская помощь, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Позднее организаторы соревнований сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.

Сальво принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании.