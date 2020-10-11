Вс, 11.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Во время ралли в Португалии погибла 21-летняя участница

Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Испанка Лаура Сальво погибла в аварии, которая произошла во время ралли в Португалии. 21-летняя девушка была штурманом Микеля Сосиаса. 

Автомобиль на высокой скорости на первом отрезке трассы врезался в дерево, сообщает Newsru со ссылкой на газету Marca.

Лауре была оказана оперативная медицинская помощь, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Позднее организаторы соревнований сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.

Сальво принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании.

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