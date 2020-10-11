В Эстонии 19 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа, где коронавирус диагностирован у 13 человек. В Харьюмаа добавилось четверо, в Тартумаа — двое зараженных. В одном положительном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,11.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа в четырех случаях заражение произошло в школе, в пяти случаях - в кругу семьи и в двух — на работе. В одном случае вирус был завезен в Эстонию из России и обстоятельства еще одного случая устанавливаются. Всего в Идаском регионе девять активных очагов. С очагом на рабочем месте в Силламяэ связано девять человек, с очагом в одной школе Кохтла-Ярве — 11 и во второй — шесть человек. Вспышка в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве охватила восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано восемь человек, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 18 заболевших (13 клиентов и пять работников). Очаг в школе Силламяэ затронул 21 человека, а вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев заражения в Кохтла-Ярве и Силламяэ. В очаг заражения на рабочем месте в Нарве добавился еще один человек, всего там семеро заболевших.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 931 человек, из которых заражен 208.

Из новых случаев в Харьюмаа три произошли в Таллинне. В трех случаях вирус был подхвачен посредством близкого контакта, обстоятельства еще одного случая устанавливаются.

Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшими из которых являются очаг в больнице, где заразились 42 человека, и очаг в столичной школе, где насчитывается 39 человек. С первым очагом на рабочем месте связано 39 человек, со вторым очагом на рабочем месте — восемь, со вспышкой в кругу семьи и знакомых – пять. С третьем очагом заражения на рабочем месте связаны семеро заболевших.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находится почти 2000 человек, из которых больны 326.

В Тартумаа заражение произошло через контакт на работе. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения 265 человек, из которых болеют 42. В Лыунаском регионе один очаг заражения (24 человека), связанный с рабочим место.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения почти 130 человек, из которых болеют 30. Идет наблюдение за вспышкой в кругу семьи на Сааремаа (шесть зараженных).

На больничном лечении 31 человек

По состоянию на утро 11 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждался 31 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки открыли одну новую историю болезни. Новых летальных случаев нет, всего в Эстонии от коронавируса умерло 68 человек.

На сегодняшний день в больницах завершено 495 случаев заболевания COVID-19 у 482 человек.