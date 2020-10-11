Полицейский: сдавать повторные экзамены было бы неплохо и тем, кто имеет права 10-15 лет

Подполковник полиции Юхан Евонен отметил, что учить правила и сдавать экзамены должны не только те, кто еще только хочет получить права, передает rus.err.ee. "У нас сейчас нет обязанности сдавать на права повторно, если не было никаких инцидентов. Но я считаю, что и тем, кто имеет права 10-15 лет, было бы неплохо проходить повторное обучение и сдавать экзамены, поскольку со временем правила забываются, а ситуация на дорогах меняется", - сказал Евонен.