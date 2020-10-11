Полицейский: сдавать повторные экзамены было бы неплохо и тем, кто имеет права 10-15 лет

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на телеканале ETV+ 12 октября в 20:30, участники шоу и эксперты спорили о том, как учат в эстонских автошколах, почему экзамены на права так сложно сдать, а на дорогах все равно так много нарушителей и ДТП.
Подполковник полиции Юхан Евонен отметил, что учить правила и сдавать экзамены должны не только те, кто еще только хочет получить права, передает rus.err.ee. "У нас сейчас нет обязанности сдавать на права повторно, если не было никаких инцидентов. Но я считаю, что и тем, кто имеет права 10-15 лет, было бы неплохо проходить повторное обучение и сдавать экзамены, поскольку со временем правила забываются, а ситуация на дорогах меняется", - сказал Евонен.
Очередной выпуск ток-шоу "Своя правда" под названием "Не гони" выйдет в эфир в понедельник, 12 октября, на телеканале ETV+ в 20:30. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!