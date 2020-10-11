Аркадий Попов: было бы неправильно говорить, что новые смерти невозможны

По словам доктора Попова, тенденции и прогнозы последних дней говорят cкорее о стабилизации, нежели об увеличении потребности в госпитализации. Более крупные очаги коронавируса хорошо поддаются контролю, и Попов также подчеркнул, что в учреждениях опеки нет серьезных вспышек, за счет чего удается сдержать необходимость лечения пациентов в стационаре.

«Сегодня всё в руках каждого жителя Эстонии - вместе противодействуя вирусу SARS-COV-2, мы можем предотвратить худшее. Потому что наиболее эффективными средствами борьбы с госпитализацией и смертностью являются превентивные меры - дистанцирование, гигиена рук, пребывание больных дома и ношение в наиболее пострадавших регионах масок в помещении и в общественном транспорте, где невозможно избежать тесного контакта», - напомнил он.

Весенний опыт помог врачам

По словам Попова, в настоящее время ситуация в больницах находится под полным контролем. «Большинство пациентов выздоравливают и выписываются из больниц», - пояснил он.

Средняя продолжительность лечения снизилась практически на 50 процентов по сравнению с весной. «Так что можно сказать, что весенний опыт очень помог врачам», - добавил Попов.

В больничном лечении в основном нуждаются пациенты, чей средний возраст составляет 60-65 лет и у кого имеются сопутствующие заболевания: сахарный диабет, артериальная гипертензия, ожирение. «Однако некоторые пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, находятся в возрастной группе от 35 до 39 лет», - добавил врач.

На вопрос, должны ли люди готовиться к росту смертности, Попов сказал, что, к сожалению, вирус SARS-COV-2 не cтал мягче и все еще является потенциально смертельным заболеванием. «Поэтому было бы неправильно говорить, что новые смерти невозможны. Вместе с тем, на сегодняшний день нет предпосылок для значительного увеличения смертности», - отметил он.

Родственники жителей домов престарелых должны относиться с пониманием

Чтобы предотвратить распространение вируса в дома престарелых, напоминает Попов, должны быть приняты и строго соблюдаться профилактические меры по контролю за инфекциями, которые уже были реализованы в детских учреждениях. «Мы просим понимания родственников клиентов домов престарелых и уверены, что наши коллеги из Департамента социального страхования сделают все возможное, чтобы минимизировать неудобства, связанные с этими профилактическими мерами», - добавил Попов.

В четверг "Северное побережье" написало, что 16 человек уже сдали положительный тест в Йыхвиском центре по уходу. На сегодня в этом очаге числится 18 больных, из них 13 клиентов и 5 сотрудников. «Двое нуждаются в госпитализации, один человек скончался», - сказал Попов.