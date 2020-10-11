С наступлением осени автобусные фирмы Эстонии снова оказались в сложной ситуации

Основные операторы коммерческих автобусных маршрутов восстановили почти все междугородние линии, прерванные во время чрезвычайного положения, но число пассажиров остается ниже докризисного уровня, и конец года для автобусных фирм будет сложным, пишет Rus.ERR.
Лето, отступление вируса и отмена ограничений дали операторам коммерческих автобусных линий надежду, что самое сложное уже позади, однако осень и новые очаги коронавируса опять снизили число пассажиров.
Это признает руководство большинства автобусных фирм, включая GoBus, Lux Express, Taisto Liinid отметили, что ситуация не такая плохая, как весной, когда автобусами вообще не пользовались.
Испытывающие сложности автобусные фирмы не отказались бы от госпомощи. По мнению директора Go Bus Андрея Мяндла, поддержка государства могла бы заключаться в помощи финансовым учреждениям, чтобы для коммерческих автобусов можно было на 12 месяцев приостановить лизинговые платежи, а также в более широком использовании коммерческих автобусов на государственных маршрутах.
По словам Яна Ландрата из Taisto Liinid, помощь больше всего требуется в виде изменения Закона об общественном транспорте: в законодательстве сейчас сделан акцент на обеспечении долгосрочных стабильных автобусных перевозок, но не учитываются ситуации, в которых фирме приходится принимать срочные решения и думать о краткосрочной перспективе.