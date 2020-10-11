С наступлением осени автобусные фирмы Эстонии снова оказались в сложной ситуации

Лето, отступление вируса и отмена ограничений дали операторам коммерческих автобусных линий надежду, что самое сложное уже позади, однако осень и новые очаги коронавируса опять снизили число пассажиров.

Это признает руководство большинства автобусных фирм, включая GoBus, Lux Express, Taisto Liinid отметили, что ситуация не такая плохая, как весной, когда автобусами вообще не пользовались.

Испытывающие сложности автобусные фирмы не отказались бы от госпомощи. По мнению директора Go Bus Андрея Мяндла, поддержка государства могла бы заключаться в помощи финансовым учреждениям, чтобы для коммерческих автобусов можно было на 12 месяцев приостановить лизинговые платежи, а также в более широком использовании коммерческих автобусов на государственных маршрутах.