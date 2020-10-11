В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

По меньшей мере 20 человек погибли, более 30 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автобуса с товарным поездом в таиландской провинции Чаченгсао в 80 километрах от Бангкока, сообщает РИА Новости.
Столкновение произошло в 08.05 по местному времени в воскресенье, говорится в отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.
Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.
Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.
Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семьям погибших и поручил позаботиться о пострадавших. Как заявил его пресс-секретарь, премьер потребовал тщательно разобраться в произошедшем, чтобы принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.