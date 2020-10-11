В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

Столкновение произошло в 08.05 по местному времени в воскресенье, говорится в отчете о происшествии управления по предотвращению и преодолению последствий катастроф.

Автобус, в котором находились около 60 человек, следовавший из провинции Самутпракан в один из буддийских храмов провинции Чаченгсао, неожиданно выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума при горевшем красном семафоре, предупреждающем о прохождении поезда.

Подходивший к переезду товарный состав начал экстренное торможение, однако не успел снизить скорость и остановиться и протаранил автобус. Мощный удар пришелся на кабину водителя и первые ряды сидений.

Двадцать человек из числа находившихся в автобусе погибли на месте, более 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы провинции, говорится в документе.