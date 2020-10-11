Важное изменение ⟩ Жителей Эстонии не пустят в Латвию без предварительно заполненной анкеты

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Латвии, отметив, что ведомство уже ранее получило согласие правительства на выделение финансирования для этой системы, и предусмотрено, что она начнет действовать с 12 октября. Сами анкеты будут доступны в интернете также с понедельника, 12 октября.

Как подчеркнула руководитель информационного центра МВД Лига Лапиня, цель системы - не наказания. Совместно с Госканцелярией ведется работа над тем, чтобы распространить в обществе информацию о необходимости регистрироваться в этой системе.

Перед прибытием в Латвию люди должны будут подтвердить, что, находясь в Латвии, обязуются соблюдать установленные меры эпидемиологической безопасности. Анкета должна быть заполнена на сайте www.covidpass.lv не ранее чем за двое суток до приезда в Латвию. Лицо, заполнившее анкету, получит QR-код.

В анкете нужно будет указать персональные данные, контактный телефон, дату и время прибытия в Латвию, цель визита (работа, транзит), государства, где человек побывал за последние 14 дней. Проверять, заполнил ли прибывающий в Латвию анкету, по предъявленному им подтверждению или QR-коду, будет перевозчик. Если такая анкета не заполнена, перевозчик имеет право отказать в посадке в транспортное средство или предложит заполнить анкету немедленно.

Для лиц, въезжающих в Латвию из Эстонии, с учетом эпидемиологической ситуации, вводится требование 10-дневной самоизоляции.

Исключение для городов Валга/Валка