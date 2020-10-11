Оказавшиеся в коронакризисной "ловушке" граждане Туркмении выехали из Эстонии на родину

В воскресенье из Эстонии на родину отправились девять граждан Туркмении, которые ждали такой возможности с мая. Еще одна группа их соотечественников находилась в ожидании с августа, пишет BNS.
Вернуться домой им препятствовали ограничения на путешествия и поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в социальных сетях сообщило эстонское отделение Агентства ООН по миграции (IOM), отметив, что граждане Туркмении вылетели в Германию, а оттуда в воскресенье вечером прямым рейсом отправятся на родину.
«Спасибо вам, Министерство внутренних дел и #AMIF, что помогли нам организовать этим людям возвращение домой», - отмечает IOM в своей записи в Facebook.