Видео ⟩ Эстонцы сыграли на флейтах «Перемен» Цоя в поддержку белорусской оппозиционерки

Как рассказали «Фонтанке» сами музыканты, такой сюжет был выбран потому, что Мария сама является профессиональной флейтисткой, а цель ролика — привлечь внимание широкой общественности к ее несправедливому заключению в белорусской тюрьме. Музыканты исполняют свою инструментовку песни группы «Кино» — «Перемен», которая стала одним из символов белорусского протестного движения в 2020 году.

«Музыканты так сильно переживают друг за друга, что если они не могут сделать ничего другого, то хотя бы способны послать музыкальное рукопожатие белорусской коллеге, — сказал «Фонтанке» один из лидеров Эстонской ассоциации флейтистов Михкель Пеэске. — Никакая сила или режим не могут закрыть человеку уши и сердце от музыки».

Аранжировку знаменитой песни Виктора Цоя для флейтового ансамбля написал Сийм Аймла. В кадре помимо музыкантов появляется эстонская балерина, которая своим танцем символизирует храбрую женщину.

Член координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была похищена в центре Минска 7 сентября. На следующий день стало известно, что она порвала свой загранпаспорт при попытке ее выдворения на Украину. 16 сентября ей были предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти.