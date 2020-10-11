Коронавирус: в Латвии рекордное число госпитализированных, в Литве 160 новых случаев

В Латвии за прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Вчера было сделано 3345 тестов, доля положительных результатов составила 2,2%.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 361 843 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2670 человек, 1322 человека уже выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения Латвии, в больницах на данный момент находится 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19.

У 56 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.

В Литве за последние сутки было выполнено 3922 анализа, при этом 4% анализов (160) оказались положительными.

Всего в Литве было сделано 842 423 анализа, вирус был диагностирован у 6122 человек, и 2777 человек подтвердили свое выздоровление. Заболевание, вызванное вирусом, унесло в Литве жизни 103 человек, еще у 22 человека, заболевших Covid-19, причина смерти была другая.

По данным NVSC, 14-дневное кумулятивное число случаев заражения на 100 000 населения 11 октября в Литве составило 62,1.