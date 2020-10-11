В первом энергоблоке Белорусской АЭС запущена цепная реакция

"В соответствии с графиком сооружения БелАЭС, реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", - говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго добавили, что в ближайшее время на первом энергоблоке будут проведены исследования, цель которых - "подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки".

На следующем этапе планируется энергетический пуск первого энергоблока с подключением его в энергосистему страны.

БелАЭС - по российскому проекту и на границе с Литвой

Белорусская АЭС неподалеку от города Островец в Гродненской области строится по российскому проекту "ВВЭР-1200". Планируется возведение двух энергоблоков мощностью по 1200 МВт. Генеральным подрядчиком АЭС стало отделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт". Завершить строительство предполагается в 2022 году.