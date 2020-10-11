В Финляндии вакцинация от коронавируса может начаться в конце года

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) рассматривает два заявления на разрешение продажи вакцин против коронавируса. По оценкам экспертов, первые лицензии на продажу могут быть выданы уже в конце этого года.
Одна разработана Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, а вторая – фармацевтическими компаниями Bio Tech и Pfizer, передает Yle.
Главный врач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек считает, вполне возможным, что вакцина будет доступна в Финляндии уже в этом году. Однако вероятнее всего, прививка появится в начале следующего года.
Нохинек также отмечает, что первых партий вакцины, скорей всего, не хватит на всю нацию, поэтому первыми будут прививать взрослых, пожилых людей и людей, входящих в группы риска. Вопрос о вакцинации маленьких детей пока не рассматривается.