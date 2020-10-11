В Финляндии вакцинация от коронавируса может начаться в конце года

Одна разработана Оксфордским университетом и фармацевтической компанией AstraZeneca, а вторая – фармацевтическими компаниями Bio Tech и Pfizer, передает Yle.

Главный врач Ведомства здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек считает, вполне возможным, что вакцина будет доступна в Финляндии уже в этом году. Однако вероятнее всего, прививка появится в начале следующего года.