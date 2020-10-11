Злоумышленники измазали машины неизвестным веществом

Многие автовладельцы, живущие на улице Роху в Пярну, вчера были сильно удивлены, когда обнаружили, что их машина испачкана неизвестным веществом, пишет Pärnu Postimees.
Несколько владельцев транспортных средств написали в группе «Märgatud24 Pärnus» в социальной сети Фейсбук, что их машина также была повреждена неизвестным маслоподобным веществом.
Мооника Сарапик, проживающая на улице Роху, сказала, что большая часть измазанных машин стояла перед домами на Роху 105 и 128.
По словам Сарапик, вероятно, хулиганский акт был совершен вчера после 19:00. «Когда я пришла домой, ничего не было, а когда вышла на улицу в 19:30, машины уже были в разводах», - объяснила она.
Сарапик сказала, что на место происшествия была вызвана полиция. «Я не могу сказать, что это было - на вид какая-то маслянистая субстанция, но, к счастью, она хорошо стирается», - отметила она.