Злоумышленники измазали машины неизвестным веществом

Несколько владельцев транспортных средств написали в группе «Märgatud24 Pärnus» в социальной сети Фейсбук, что их машина также была повреждена неизвестным маслоподобным веществом.

Мооника Сарапик, проживающая на улице Роху, сказала, что большая часть измазанных машин стояла перед домами на Роху 105 и 128.

По словам Сарапик, вероятно, хулиганский акт был совершен вчера после 19:00. «Когда я пришла домой, ничего не было, а когда вышла на улицу в 19:30, машины уже были в разводах», - объяснила она.