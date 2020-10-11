Пн, 12.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
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Фото ⟩ Пьяный мужчина с топором крушил чужие автомобили
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Вандал разбил стекла автомобилей соседей.

ФОТО: Erakogu

В воскресенье, 11 октября, около 13 часов потерявший самообладание пьяный мужчина в Раквере на Тартуской улице угрожал соседям  и топором разбил их автомобиль. 

Вызов поступил в Центр тревоги около 13.30, когда сообщили, что на Тартуской улице в Раквере мужчина разбил боковые стекла автомобилей Subaru и Citroen, сообщает Virumaa Teataja. Полиция задержала агрессивного пьяного человека и начала производство, в ходе которого будут установлены обстоятельства случившегося. 

"По предварительным данным, причины этого вандализма можно искать в излишнем употреблении алкоголя", - сказали в полиции.

По словам соседей, вандал сначала крушил свою квартиру, а потом начал портить и чужое имущество. 

ФОТО: Erakogu

Причины агрессии и вандализма пока неизвестны. 

Пострадали два автомобиля, у которых разбиты стекла.

ФОТО: Erakogu

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