Фото ⟩ Пьяный мужчина с топором крушил чужие автомобили
В воскресенье, 11 октября, около 13 часов потерявший самообладание пьяный мужчина в Раквере на Тартуской улице угрожал соседям и топором разбил их автомобиль.
Вызов поступил в Центр тревоги около 13.30, когда сообщили, что на Тартуской улице в Раквере мужчина разбил боковые стекла автомобилей Subaru и Citroen, сообщает Virumaa Teataja. Полиция задержала агрессивного пьяного человека и начала производство, в ходе которого будут установлены обстоятельства случившегося.
"По предварительным данным, причины этого вандализма можно искать в излишнем употреблении алкоголя", - сказали в полиции.
По словам соседей, вандал сначала крушил свою квартиру, а потом начал портить и чужое имущество.
Причины агрессии и вандализма пока неизвестны.
Пострадали два автомобиля, у которых разбиты стекла.