Фото ⟩ Пьяный мужчина с топором крушил чужие автомобили

Вызов поступил в Центр тревоги около 13.30, когда сообщили, что на Тартуской улице в Раквере мужчина разбил боковые стекла автомобилей Subaru и Citroen, сообщает Virumaa Teataja. Полиция задержала агрессивного пьяного человека и начала производство, в ходе которого будут установлены обстоятельства случившегося.

"По предварительным данным, причины этого вандализма можно искать в излишнем употреблении алкоголя", - сказали в полиции.

По словам соседей, вандал сначала крушил свою квартиру, а потом начал портить и чужое имущество.

ФОТО: Erakogu

Причины агрессии и вандализма пока неизвестны.

Пострадали два автомобиля, у которых разбиты стекла.

ФОТО: Erakogu