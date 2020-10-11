Картина дня: новые правила въезда в Латвию, коронавирус в таллиннской школе и снос фабрики

В Эстонии 19 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 961 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 19 дали положительный результат. Читать далее...

Таллиннская школа переходит на дистанционное обучение

В субботу, 10 октября, администрация Ласнамяэской русской гимназии сообщила, что ученик восьмого класса оказался заражен коронавирусом, поэтому школа временно переходит на дистанционное обучение. Читать далее...

В Эстонии сотни водителей из-за своей забывчивости теряют солидные суммы

Статистика показывает, что ежегодно более 600 водителей автомобилей получают от страховщиков обратное требование. Читать далее...

Жителей Эстонии не пустят в Латвию без предварительно заполненной анкеты

Правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19. Поправки вступают в силу в понедельник, 12 октября и предполагают обязательное заполнение электронной анкеты перед въездом в Латвию. Читать далее...

Полицейский: сдавать повторные экзамены было бы неплохо и тем, кто имеет права 10-15 лет

Подполковник полиции Юхан Евонен отметил, что учить правила и сдавать экзамены должны не только те, кто еще только хочет получить права. Читать далее...

ФОТО 〉 Пустующее здание знаменитой эстонской лыжной фабрики пошло под снос

Прохожие могли заметить, что рабочие на улице Ряама сносят дом из красного кирпича, в котором когда-то находилась лыжная фабрика. Читать далее...

Полиция нашла женщину, которая спасла жизнь полицейскому

Полиция просила помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца. Недавно полиция сообщила в социальных сетях, что женщина найдена. Читать далее...

Лукашенко встретился в СИЗО с лидерами оппозиции

Александр Лукашенко встретился с арестованными до и после президентских выборов представителями белорусской оппозиции в СИЗО КГБ. Тихановской разрешили поговорить с мужем. Читать далее...

Коронавирус оставил миллионы людей без работы. Многие из них об этом еще не знают