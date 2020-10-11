Картина дня: новые правила въезда в Латвию, коронавирус в таллиннской школе и закрытие текстильного предприятия

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 октября.
Жителей Эстонии не пустят в Латвию без предварительно заполненной анкеты
Правительство Латвии утвердило поправки к нормативным актам, которые регулируют действие системы учета информации о приезжающих в Латвию с целью ограничения распространения Covid-19. Поправки вступают в силу в понедельник, 12 октября и предполагают обязательное заполнение электронной анкеты перед въездом в Латвию. Читать далее...
Таллиннская школа переходит на дистанционное обучение
В субботу, 10 октября, администрация Ласнамяэской русской гимназии сообщила, что ученик восьмого класса оказался заражен коронавирусом, поэтому школа временно переходит на дистанционное обучение. Читать далее...
В Эстонии 19 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 961 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 19 дали положительный результат. Читать далее...
Эстонское текстильное предприятие с полувековой историей закрывается навсегда
Известная текстильная компания Teaspon в этом месяце завершит свою деятельность. Читать далее...
В Эстонии сотни водителей из-за своей забывчивости теряют солидные суммы
Статистика показывает, что ежегодно более 600 водителей автомобилей получают от страховщиков обратное требование. Читать далее...
Полицейский: сдавать повторные экзамены было бы неплохо и тем, кто имеет права 10-15 лет
Подполковник полиции Юхан Евонен отметил, что учить правила и сдавать экзамены должны не только те, кто еще только хочет получить права. Читать далее...
ФОТО 〉 Пустующее здание знаменитой эстонской лыжной фабрики пошло под снос
Прохожие могли заметить, что рабочие на улице Ряама сносят дом из красного кирпича, в котором когда-то находилась лыжная фабрика. Читать далее...
Полиция нашла женщину, которая спасла жизнь полицейскому
Полиция просила помощи в поисках женщины, которая 26 августа в Выру спасла мужчину, сделав ему своевременный массаж сердца. Недавно полиция сообщила в социальных сетях, что женщина найдена. Читать далее...
Лукашенко встретился в СИЗО с лидерами оппозиции
Александр Лукашенко встретился с арестованными до и после президентских выборов представителями белорусской оппозиции в СИЗО КГБ. Тихановской разрешили поговорить с мужем. Читать далее...
Коронавирус оставил миллионы людей без работы. Многие из них об этом еще не знают
Сколько людей в мире потеряли работу из-за коронавируса? По статистике - десятки миллионов. На самом деле - больше, признают власти и экономисты и объясняют, почему официальные данные о безработице не отражают реального положения дел. Читать далее...
Акция протеста в Минске: водометы, избиения протестующих и задержания журналистов
Несколько десятков человек задержаны во время оппозиционного "Марша достоинства" в центре Минска, милиция применила водометы, сотрудники правоохранительных органов избивали протестующих. Силовики также задержали около десяти журналистов местных и российских изданий. Читать далее...
Скоропостижно скончался крупный тартуский бизнесмен индийского происхождения
В пятницу вечером в результате неожиданного заболевания скончался тартуский предприниматель Нареш Моди. Читать далее...
Немецкий врач раскрыл новые факты о путях передачи коронавируса
Глава германской Федеральной врачебной палаты (Bundesärztekammer) Клаус Райнхард считает, что дезинфекция поверхностей в борьбе с пандемией - ненужный шаг, соответствующий устаревшим представлениям о распространении этой инфекции. Об этом он заявил в интервью изданиям группы Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR), которое они публикуют в воскресенье, 11 октября. Читать далее...
Число иностранных студентов в таллиннских вузах сократилось
Общее число принятых в эстонские вузы иностранных студентов сократится по сравнению с прошлым годом, но не настолько существенно, как можно было опасаться в связи с эпидемией коронавируса. Читать далее...
На шоссе Таллинн-Нарва лось выскочил под колеса автомобиля
Сегодня в 19.25 в Центре тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 70-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть на участке между виадуком Лообу и Вийтна. Читать далее...