В работе автобусного мобильного приложения обнаружились ошибки

Газета Tartu Postimees обнаружила, что мобильное приложение для автобусного сообщения в Тарту не показывает отправления некоторых городских автобусов. Например, невозможно определить самые первые отправления автобусов маршрутов 1 и 2 в рабочие дни.
Главный специалист городского общественного транспорта Тарту Мадис Оона не смог сказать, почему заявка ошибочна. Он добавил, что передаст проблему в управляющую мобильным приложением компанию Mobi Lab, которая займется ее решением.
«Я не могу сказать, работает ли приложение со сбоями на телефонах Android или на какой-то конкретной версии», - сказал он.
Член правления Mobi Lab Вейко Райме сказал, что в связи с изменением сезона изменилось время движения некоторых автобусов, и для того, чтобы правильные данные поступили в мобильное приложение, потребуется некоторое время.
«Нашему разработчику необходимо реанимировать систему», - прокомментировал он. Райме выразил надежду, что ошибки приложения будут исправлены в начале следующей недели.