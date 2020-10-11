В работе автобусного мобильного приложения обнаружились ошибки

Главный специалист городского общественного транспорта Тарту Мадис Оона не смог сказать, почему заявка ошибочна. Он добавил, что передаст проблему в управляющую мобильным приложением компанию Mobi Lab, которая займется ее решением.

«Я не могу сказать, работает ли приложение со сбоями на телефонах Android или на какой-то конкретной версии», - сказал он.

Член правления Mobi Lab Вейко Райме сказал, что в связи с изменением сезона изменилось время движения некоторых автобусов, и для того, чтобы правильные данные поступили в мобильное приложение, потребуется некоторое время.