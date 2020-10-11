С четверга в Эстонии разрешены шипованные шины

В Эстонии разрешено пользоваться шипованными шинами с 15 октября до 31 марта. В виде исключения при зимних погодных и дорожных условиях шипованными шинами можно также пользоваться с 1 октября по 30 апреля.

Зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Остаточная глубина рисунка шины должна составлять не менее 3 мм.

Круглый год в Эстонии разрешено пользоваться ламельными шинами с маркировкой M+S, MS, M.S. или M&S.

С 2019 года в Эстонии обязательно должны использовать зимние шины автомобили с кузовом типа L6e (так называемые микромобили) и транспортные средства категории L7e (квадроциклы).

Обязательным также является использование зимней резины на автомобилях категории M1 (автомобиль с числом мест до восьми), N1 (фургон, полная масса которого не превышает 3,5 тонны) и O2 (прицеп, полная масса которого превышает 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны).

C 1 декабря 2022 года в Эстонии на автомобилях будет разрешено использовать только те зимние шины без шипов, которые изготовлены специально для эксплуатации в странах с северным климатом.

Пресс-служба Департамента шоссейных дорог пояснила, что соответствующий тип покрышек помечен маркировкой, изображающей три горные вершины и снежинку. Такая резина имеет более мягкий состав и предназначена для использования в северных странах.