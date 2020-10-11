Эстонское текстильное предприятие с полувековой историей закрывается навсегда

Окончательное решение о закрытии предприятия было принято в этом году, решающую роль в этом сыграл коронавирусный кризис.

Глава Teaspon Пилле Ынг отметила, что в последние годы дела у компании шли не очень хорошо.

«Долгов не было, мы очень старательно платили свои налоги, но несколько лет мы не получали прибыли, были скорее в убытке», - объяснила Ынг причины решения о закрытии компании.

По ее словам, решение о закрытии предприятия после 61 года работы было принято в первый коронавирусный период, когда партнеры по экспорту уже не делали никаких прогнозов, а эстонский рынок находился в упадке.