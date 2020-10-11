Вс, 11.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
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  • Эстонское текстильное предприятие с полувековой историей закрывается навсегда

Эстонское текстильное предприятие с полувековой историей закрывается навсегда

Tekstiilitööstus. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Известная текстильная компания Teaspon в этом месяце завершит свою деятельность, пишет Äripäev.

Окончательное решение о закрытии предприятия было принято в этом году, решающую роль в этом сыграл коронавирусный кризис.

Глава Teaspon Пилле Ынг отметила, что в последние годы дела у компании шли не очень хорошо.

«Долгов не было, мы очень старательно платили свои налоги, но несколько лет мы не получали прибыли, были скорее в убытке», - объяснила Ынг причины решения о закрытии компании.

По ее словам, решение о закрытии предприятия после 61 года работы было принято в первый коронавирусный период, когда партнеры по экспорту уже не делали никаких прогнозов, а эстонский рынок находился в упадке.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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