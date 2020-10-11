Несколько десятков человек задержаны во время оппозиционного "Марша достоинства" в центре Минска, милиция применила водометы. Ранее силовики задержали около десятка журналистов местных и российских изданий.
В воскресенье в преддверии очередной акции протеста минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а оператор А1 - об ограничении мобильного интернета по требованию госорганов.
Практически сразу после начала акции у стелы "Минск-город-герой" произошли столкновения между ОМОНом и протестующими. По словам очевидцев, силовики использовали перцовые баллончики, а протестующие кидали в них бутылки. Драка закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок и щитов.
Минск. Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. некоторые демонстранты пытаются давать отпор. pic.twitter.com/Tc8PjH3xJs— TUT.BY (@tutby) October 11, 2020
Задержания журналистов
Относительно новым событием в преддверии еженедельных акций в белорусских городах стало задержание журналистов. С начала акций протеста против нарушений на белорусских президентских выборах, власти лишили аккредитации подавляющее большинство иностранных журналистов. Право освещать происходящее в стране сохранили в основном корреспонденты российских государственных СМИ.
"На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - четыре, в Витебске - двое", - сообщили в местной ассоциации журналистов.
В ОВД Минска доставлены среди прочих корреспонденты БелаПАН, TUT. by, "Нового часа", "Белты", ТАСС и РИА Новости.
Неоправдавшиеся надежды
Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидерами оппозиции, заключенными в СИЗО КГБ.
Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом "Пул первого", на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.
После этой встречи основной соперник Лукашенко на августовских президентских выборах Светлана Тихановская сообщила в "Телеграме", что впервые за четыре месяца ей было разрешено поговорить по телефону с находящимся под арестом мужем.
В связи с этим многие наблюдатели ожидали смягчения позиции белорусских властей по отношению к оппозиционерам. Однако, судя по воскресному митингу, эти ожидания не оправдались, - ОМОН ведет себя более жестко, чем в последние несколько недель, сообщают местные журналисты.