В ОВД Минска доставлены среди прочих корреспонденты БелаПАН, TUT. by, "Нового часа", "Белты", ТАСС и РИА Новости.

Неоправдавшиеся надежды

Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидерами оппозиции, заключенными в СИЗО КГБ.

Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом "Пул первого", на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.

После этой встречи основной соперник Лукашенко на августовских президентских выборах Светлана Тихановская сообщила в "Телеграме", что впервые за четыре месяца ей было разрешено поговорить по телефону с находящимся под арестом мужем.