На сайте правозащитного центр "Весна", который собирает информацию о задержанных участниках акций протеста, приводится время, место, имена и обстоятельства задержания около 240 человек.

Помимо Минска, Марши достоинства проходят в нескольких областных городах. Протесты в Беларуси продолжаются более двух месяцев.

Последний из Координационного совета

Лидер стачечного комитета Минского тракторного завода и член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский сообщил, что был вынужден уволиться с предприятия. Официальной причиной увольнения названо "соглашение сторон", но сам Дылевский утверждает, что его просто вынудили подать заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам Дылевского, представитель администрации завода заявил ему, что если он не уйдет, будут уволены его родители, которые также работают на МТЗ. Как утверждает глава стачкома, заместитель гендиректора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию предложил ему написать заявление об уходе, и тогда, дескать, "по родителям никаких вопросов не будет. Сколько захотят, столько будут работать".

"В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: "либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать, и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей", - сказал Сергей Дылевский в интервью Tut.by.

Сергей Дылевский проработал на Минском тракторном заводе 12 лет. Он стал главой стачечного комитета на фоне массовых акций протеста против официальных результатов президентских выборов. Позже он вошел в президиум Координационного совета, и сейчас он единственный член КС, который остается на свободе в Беларуси.

Дылевский уже задерживался 24 августа и был осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате "МТЗ 97%", которую власти расценили как организацию несанкционированного массового мероприятия. По окончании срока Сергея вновь осудили - уже на 15 суток, за участие в несанкционированном марше.

Задержания журналистов