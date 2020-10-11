Несколько десятков человек задержаны во время оппозиционного "Марша достоинства" в центре Минска, милиция применила водометы, сотрудники правоохранительных органов избивали протестующих. Силовики также задержали около десяти журналистов местных и российских изданий.
Позже власти сообщили о применении водометов против демонстрантов в районе улицы Немига. Некоторые водометы были заряжены водой, окрашенной в оранжевый цвет. Телеграм-канал Nexta публикует фотографии из центра Минска, на которых видны лужи ярко оранжевого цвета. Кадры с применением спецтехники также опубликованы в "Твиттере" портала Tut.by.
В воскресенье в преддверии очередной акции протеста минское метро уже по традиции объявило о закрытии нескольких станций, а оператор А1 - об ограничении мобильного интернета по требованию госорганов. После того, как массовые акции закончились, минское метро возобновило работу.
Несмотря на плохую погоду: в Минске в воскресенье весь день шел дождь, на улицы вышли несколько тысяч человек, хотя, как передают некоторые СМИ, в этот раз участников акций протеста было несколько меньше, чем неделю назад. Кроме того, белорусская милиция действовала ощутимо более жестко, чем раньше.
Столкновения между ОМОНом и протестующими начались практически сразу после начала акции у стелы "Минск - город-герой". На видео, размещенном порталом Tut.by, видно, как силовики используют перцовые баллончики, а протестующие кидают в них бутылки. Драка закончилась жесткими задержаниями с применением дубинок и щитов.
Несмотря на все это, большая колонна протестующих собралась на улице Кальварийской.
Власти также подтвердили применение против демонстрантов светошумовых гранат. После того, как демонстранты начали расходиться, милиция начала задерживать их около станций метро.
На сайте правозащитного центр "Весна", который собирает информацию о задержанных участниках акций протеста, приводится время, место, имена и обстоятельства задержания около 240 человек.
Помимо Минска, Марши достоинства проходят в нескольких областных городах. Протесты в Беларуси продолжаются более двух месяцев.
Последний из Координационного совета
Лидер стачечного комитета Минского тракторного завода и член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский сообщил, что был вынужден уволиться с предприятия. Официальной причиной увольнения названо "соглашение сторон", но сам Дылевский утверждает, что его просто вынудили подать заявление об увольнении по собственному желанию.
По словам Дылевского, представитель администрации завода заявил ему, что если он не уйдет, будут уволены его родители, которые также работают на МТЗ. Как утверждает глава стачкома, заместитель гендиректора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию предложил ему написать заявление об уходе, и тогда, дескать, "по родителям никаких вопросов не будет. Сколько захотят, столько будут работать".
"В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: "либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать, и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей", - сказал Сергей Дылевский в интервью Tut.by.
Сергей Дылевский проработал на Минском тракторном заводе 12 лет. Он стал главой стачечного комитета на фоне массовых акций протеста против официальных результатов президентских выборов. Позже он вошел в президиум Координационного совета, и сейчас он единственный член КС, который остается на свободе в Беларуси.
Дылевский уже задерживался 24 августа и был осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате "МТЗ 97%", которую власти расценили как организацию несанкционированного массового мероприятия. По окончании срока Сергея вновь осудили - уже на 15 суток, за участие в несанкционированном марше.
Задержания журналистов
Относительно новым событием в преддверии еженедельных акций в белорусских городах стало задержание журналистов. С начала акций протеста против нарушений на белорусских президентских выборах, власти лишили аккредитации подавляющее большинство иностранных журналистов. Право освещать происходящее в стране сохранили в основном корреспонденты российских государственных СМИ.
По данным Белорусской ассоциации журналистов, в течение дня задержано более 40 журналистов, в том числе 25 - в Минске. В ОВД Минска были доставлены среди прочих корреспонденты БелаПАН, Tut. by, "Нового часа", "БелТА", "Наша Нива", а также российских агентств ТАСС и РИА Новости. Позже журналистов начали отпускать.
Неоправдавшиеся надежды
Накануне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидерами оппозиции, заключенными в СИЗО КГБ.
Судя по фотографии, распространенной телеграм-каналом "Пул первого", на встрече с главой государства присутствовали 11 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико, член президиума координационного совета юрист Лилия Власова и координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский.
После этой встречи основной соперник Лукашенко на августовских президентских выборах Светлана Тихановская сообщила в "Телеграме", что впервые за четыре месяца ей было разрешено поговорить по телефону с находящимся под арестом мужем.
В связи с этим многие наблюдатели ожидали смягчения позиции белорусских властей по отношению к оппозиционерам. Однако, судя по воскресному митингу, эти ожидания не оправдались, - ОМОН ведет себя более жестко, чем в последние несколько недель, сообщают местные журналисты.
"Лукашенко панически боится выглядеть слабым, - считает политический обозреватель "Радио Свобода" Валерий Карбалевич. - Это разрушает его образ крутого мужика. Вчерашний визит в тюрьму стал плохим сигналом для его сторонников, номенклатуры. Мол, "батька" сдулся. Чтобы нейтрализовать такое впечатление, сегодня Лукашенко пытается демонстрировать силу единственным понятным ему способом: лютой жестокостью".