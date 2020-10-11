Тянак занял шестое место на Ралли Сардиния и опустился на четвертое в общем зачете ЧМ

Экипаж эстонских автогонщиков Оття Тянака и Мартина Ярвеоя занял в воскресенье шестое место на Ралли Сардиния и опустился на одну строчку в общем зачете чемпионата мира по авторалли, пишет Rus.ERR.
Этап ЧМ в Сардинии выиграл испанец Дани Сордо, повторивший свой прошлогодний успех. Вторым финишировал бельгиец Тьерри Невилль, третьим - француз Себастьян Ожье.
У Тянака с самого начала этапа возникли проблемы с подвеской, из-за которых он к концу первого дня соревнований опустился на восьмое место, проигрывая лидеру почти две минуты, а по итогам соревнований занял шестое место.
Однако на бонусном участке эстонский экипаж набрал максимальные пять очков, которые добавились к восьми очкам, полученным за шестое место на этапе.