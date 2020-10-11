Видео ⟩ Неизвестные с пиротехникой атаковали полицейский участок во Франции

Неизвестные, вооруженные петардами, напали на полицейский участок, расположенный в предместье Парижа. Об этом сообщается на странице префектуры полиции Парижа в Twitter.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что нападавшие использовали пиротехнику.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью в коммуне Шампиньи-сюр-Марн. Никто из полицейских не пострадал. В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств случившегося.
Как сообщает издание RTL Info со ссылкой на данные префектуры полиции Парижа, в нападении участвовали 40 человек. Они повредили несколько полицейских автомобилей, а также стеклянную входную дверь полицейского участка. Никто из нападавших пока не был задержан.
Отмечается, что данный полицейский участок уже неоднократно подвергался подобным нападениям. В частности, нападения совершались в апреле 2019 года, а также в 2018 году.
VAL-DE-MARNE : Le commissariat de Champigny-sur-Marne a été attaqué cette nuit par des dizaines d'individus, à coups de barres de fer et de tirs de mortier d’artifice. Cinq véhicules ont été dégradés et des fenêtres brisées (Europe 1).pic.twitter.com/fcr8dT5XxP— Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 11, 2020