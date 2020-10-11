Вс, 11.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Скоропостижно скончался крупный тартуский бизнесмен индийского происхождения

Скоропостижно скончался крупный тартуский бизнесмен индийского происхождения

Нареш Моди

ФОТО: Chirag Mody

В пятницу вечером в результате неожиданного заболевания скончался тартуский предприниматель Нареш Моди.

Нареш Моди родился в Индии, получил образование в Бомбее и приехал в Тарту в середине 1970-х годов.

Сначала Моди работал в отделе реставрации библиотеки Тартуского университета, в начале 90-х активно занялся предпринимательством.

Моди принадлежало несколько компаний, работающих в университетском городе, в том числе гостиница Starest на улице Мыйзавахе, ресторан Asian Chef в начале улицы Выру, гостевые апартаменты City Inn Apartments и другие фирмы, занимающиеся развитием недвижимости. Моди также был членом правления Индийской культурной ассоциации Эстонии.

У Нареша Моди осталось шесть детей. 

В июле, также в результате тяжелой болезни, скончалась жена Нареша Моди Рут, с которой он прожил в браке более 35 лет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back