Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Айфеля. Соревнования прошли на германском автодроме "Нюрбургринг", пишет NEWSru.com.
35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.
Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал последним из финишировавших (15).
К слову, финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен установил рекорд "Формулы-1" по количеству стартов в гонках - 323, опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло. В гонке Райкконен финишировал 12-м.
Следующий этап "Формулы-1" состоится в Португалии с 23 по 25 октября.