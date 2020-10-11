Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера

35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, по этому показателю он повторил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим финишировал австралиец Даниэль Риккьярдо из "Рено". Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал последним из финишировавших (15).

К слову, финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен установил рекорд "Формулы-1" по количеству стартов в гонках - 323, опередив по этому показателю бразильца Рубенса Баррикелло. В гонке Райкконен финишировал 12-м.