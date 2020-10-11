Армянская диаспора: Турция в Карабахе продолжает геноцид 1915 года

«Это попытка довести до конца начатый 105 лет назад Турцией геноцид, - сообщила Харутюнян агентству BNS. - Это подтверждают атаки на гражданское население, которые привели к гибели почти сотни мирных жителей, применение против гражданского населения запрещенных видов боеприпасов, например, кассетных бомб, нападение на территорию Армении, использование истребителей F-16 Турции и сбитый ими самолет Cу-25 армянских ВВС под Варденисом».

Харутюнян добавила, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил размещение двух F-16 на территории Азербайджан, что на самом деле было бы трудно опровергнуть, поскольку их присутствие подтверждают и спутниковые снимки. Двукратный обстрел собора Казанчецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя) - главного символа Шуши — армянская диаспора расценивает как однозначное проявление культурного геноцида.

«Силы обороны Арцаха предпринимают все необходимые меры по предотвращению атак, - сказала Харутюнян, используя армянское название Карабаха. - Армяне сражаются против международного терроризма за свое выживание, что в 2020 году звучит просто немыслимо. История не должна повторяться раз за разом, чему мы все сегодня свидетели, необходимо, чтобы Турция признала произошедший 105 лет назад геноцид и чтобы весь мир признал бы право жителей Арцаха на самоопределение».

Надежды на сохранение перемирия, заключенного при посредничестве России, угасли после того, как перестрелки возобновились и обе стороны обвинили друг друга в нападениях на территории, заселенные мирными жителями.

Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР, но была населена преимущественно армянами. В конце 1980-х годов армяне обратились к руководству СССР с просьбой перевести их под юрисдикцию Армянской ССР.

Движение местных армян за объединение с Арменией вызвало всплеск эмоций в Азербайджане. Столкновения между представителями двух общин очень скоро вылились в исход азербайджанского населения из Армянской ССР и Карабаха, за которыми последовали армянские погромы в азербайджанском городе Сумгаит в феврале 1988 года.

Правительство СССР пыталось решить вопрос силой, но аресты представителей национального движения в Карабахе, Армении и Азербайджане только усилили их поддержку среди населения и вражду между двумя республиками. В январе 1990 года армянские погромы произошли в Баку, а 20 января в столицу Азербайджана вошли армейские подразделения, сотни гражданских лиц были убиты, ранены или пропали без вести.