Немецкий врач раскрыл новые факты о путях передачи коронавируса

По словам Райнхарда, передача вируса нового типа происходит "исключительно воздушным путем, а не при непосредственном контакте, то есть не через загрязненные поверхности", пишет Deutsche Welle.

"В этой связи дезинфекция поверхностей, которую мы в настоящее время продолжаем очень интенсивно проводить, является бессмысленным и устаревшим (подходом. - Ред.)", считает он.

Руководитель врачебной палаты убежден, что германский Институт имени Роберта Коха должен признать эти научные выводы и передать соответствующие рекомендации земельным органам здравоохранения. По мнению медика, высвобождающиеся в результате ресурсы разумнее направить на другие аспекты борьбы с пандемией.

На фоне роста числа инфицированных в Германии врач призвал политиков приложить усилия для предотвращения возможной перегрузки системы здравоохранения. "В то же время мы должны обеспечить лицам с заболеваниями, отличными от COVID-19, медицинскую помощь в приемлемой и разумной" форме, добавил Райнхард.

Между тем в Германии показатель суточного прироста новых случаев SARS-CoV-2 составил 3483, сообщил 11 октября Институт имени Роберта Коха (RKI). При этом в последние дни цифры были гораздо выше: 4721 - 10 октября, 4516 - 9 октября, 4058 - 8 октября. Однако данные о новых инфицированных по воскресеньям и понедельникам в Германии, как правило, существенно ниже остальных дней, так как не все ведомства здравоохранения передают информацию о положительных тестах в RKI в выходные дни.