Вс, 11.10.2020
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Пеэтер Ярвелайд

Число иностранных студентов в таллиннских вузах сократилось

Не попадающие в этом году в Эстонию иностранные студенты удивляются, как это возможно, что вузы, чьи программы частично сконцентрированы на обучении прибывающих из других стран студентах, не могут предложить им э-обучение, и откладывают договоренности на будущее?

ФОТО: Madis Veltman

Общее число принятых в эстонские вузы иностранных студентов сократится по сравнению с прошлым годом, но не настолько существенно, как можно было опасаться в связи с эпидемией коронавируса, пишет Rus.ERR.

В этом году в ТТУ было принято 164 иностранных студента по сравнению с 450 в прошлом году. В Таллиннском университете в бакалавриате и магистратуре в этом году начали учиться 160 иностранных студентов, включая 20 на дистанционном обучении. Это примерно на 100 человек меньше, чем в прошлом году.

Руководитель центра международной учебной миграции Тартуского университета Юлле Тенсинг сообщила, что в университет принято 530 новых иностранных студентов, и это число не отличается от показателя прошлых лет.

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