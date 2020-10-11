Число иностранных студентов в таллиннских вузах сократилось

Общее число принятых в эстонские вузы иностранных студентов сократится по сравнению с прошлым годом, но не настолько существенно, как можно было опасаться в связи с эпидемией коронавируса, пишет Rus.ERR.
В этом году в ТТУ было принято 164 иностранных студента по сравнению с 450 в прошлом году. В Таллиннском университете в бакалавриате и магистратуре в этом году начали учиться 160 иностранных студентов, включая 20 на дистанционном обучении. Это примерно на 100 человек меньше, чем в прошлом году.
Руководитель центра международной учебной миграции Тартуского университета Юлле Тенсинг сообщила, что в университет принято 530 новых иностранных студентов, и это число не отличается от показателя прошлых лет.