Китам и дельфинам грозит исчезновение

По словам ученых, эти млекопитающие могут исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Причина - загрязнение морей и океанов в результате деятельности людей.

"Мы надеемся, что этот призыв в защиту китов разбудит всех - регуляторов, ученых, политиков и общественность, чтобы мы смогли спасти наши океаны", - говорит Марк Симмондс из Бристольского университета.

Открытое письмо подписали исследователи со всего мира.

"Спасти китов"

Дельфин охотится за сардинами близ побережья ЮАР Getty Images Дельфин охотится за сардинами близ побережья ЮАР

Лозунг "Спасти китов" был популярен в 70-х и 80-х годах прошлого века в рамках кампании борьбы против китобойства.

С тех пор популяция китов несколько восстановилась, но теперь появились новые угрозы, а именно: загрязнение океанов (в особенности отходами из пластика), исчезновение привычной среды обитания, изменения климата, а также столкновения с торговыми судами.

Наибольшей угрозой стала рыболовная промышленность - в сети траулеров попадают до 300 тысяч дельфинов и китов каждый год, в результате чего они погибают, так как не могут подняться на поверхность за воздухом.

Под особой угрозой оказался северный гладкий кит (eubalaena glaciali) - их осталось всего несколько сот особей.

Авторы письма заявляют, что резкое сокращение популяции этих животных могло быть предотвращено, но политики не поддерживали необходимые меры для защиты этих млекопитающих.

Одной из главных угроз остается рыболовство - дельфины, киты и другие морские млекопитающие оказываются в сетях, не могут дышать и медленно и мучительно умирают.

Некоторые из них выживают, но становятся практически инвалидами, со сломанными челюстями и ранами по всему телу.