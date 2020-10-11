Вс, 11.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
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  • На шоссе Таллинн-Нарва лось выскочил под колеса автомобиля

На шоссе Таллинн-Нарва лось выскочил под колеса автомобиля
В машине были дети

Полиция.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня в 19.25 в Центре тревоги сообщили о дорожно-транспортном происшествии на 70-м километре шоссе Таллинн-Нарва, то есть на участке между виадуком Лообу и Вийтна, пишет Virumaa Teataja.

По первоначальной информации, под машину попал лось. По предварительным данным полиции, в машине находились четыре человека, в том числе двое детей.

Животное убежало в лес, информация о состоянии здоровья людей в машине появится, когда их осмотрят медики. Первоначальная информация говорит о том, что, к счастью, люди серьезно не пострадали.

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