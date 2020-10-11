Меркель призвала к немедленному прекращению боестолкновений в Карабахе

"Боевые действия должны быть немедленно прекращены, а предметные переговоры в рамках Минской группы (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) возобновлены", - говорится в заявлении Зайберта, пишет Deutsche Welle.

Канцлер Германии также приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое Арменией и Азербайджаном в Москве, и подчеркнула, что оно "должно соблюдаться всеми сторонами".

Московские договоренности

Накануне вступил в силу режим перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в рамках соглашения министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, принятого по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве. Прекращение огня объявлено "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", заявил после переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако практически сразу же из Баку и Еревана начали поступать сообщения о нарушении режима.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.

Конфликт в Нагорном Карабахе

В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном был установлен в мае 1994 года.