Меркель призвала к немедленному прекращению боестолкновений в Карабахе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Баку и Ереван к незамедлительному прекращению боевых столкновений в Нагорном Карабахе. Глава германского правительства провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в воскресенье, 11 октября, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Боевые действия должны быть немедленно прекращены, а предметные переговоры в рамках Минской группы (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. - Ред.) возобновлены", - говорится в заявлении Зайберта, пишет Deutsche Welle.
Канцлер Германии также приветствовала соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое Арменией и Азербайджаном в Москве, и подчеркнула, что оно "должно соблюдаться всеми сторонами".
Московские договоренности
Накануне вступил в силу режим перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в рамках соглашения министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова, принятого по итогам продолжавшихся более 10 часов переговоров в Москве. Прекращение огня объявлено "в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", заявил после переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако практически сразу же из Баку и Еревана начали поступать сообщения о нарушении режима.
Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября после того, как Азербайджан начал масштабную военную операцию с целью возвратить под свой контроль этот регион, населенный преимущественно этническими армянами. Обе стороны обвиняют друг друга в целенаправленном обстреле гражданских объектов.
Конфликт в Нагорном Карабахе
В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджаном был установлен в мае 1994 года.
До настоящего времени переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, шел при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями являются Россия, Франция и США. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.