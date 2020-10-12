Зараженный коронавирусом учитель вышел на работу: почти 20 педагогов отправлены на самоизоляцию

Как сообщает Департамент здоровья, первый заболевший вышел на работу в инкубационный период, когда у него уже были легкие симптомы, но он даже не подозревал, что речь идет о коронавирусе.

Ученики отправлены домой

«Такую ситуацию наблюдаем в нескольких местах. Люди привыкли, что осенью у них легкий насморк, кашель и болит горло», - сказала советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

В Ныоской реальной гимназии в списке близких контактов почти 20 учителей, которых отправили самоизоляцию.

«Только четырем учителям не назначена самоизоляция», - сказал директор Ныоской реальной гимназии Яанус Ярвеойя.

Изоляцию должны соблюдать и члены семьи заболевшего школьного работника и те, у которого был с ним близкий контакт за пределами школы.

Где заразился первый заболевший, в воскресенье еще не было известно.

В Ныоской гимназии с направленностью на реальные и естественные науки 280 учеников, большая часть из них приехали учиться из различных уголков Эстонии. 235 учеников живут в общежитии. Их всех отправили по домам. «Немыслимо, чтобы общежитие стало коронаотелем», - отметил Ярвеойя.

Менее десяти учеников вошли в число близких контактов и им назначена самоизоляция.

Вероятно, число близких контактов среди учеников в ближайшее время возрастет.

Мероприятия во дворе

Трудно оценить фактическое распространение вируса в школьном комплексе с совместными помещениями и пересекающейся между собой мероприятиями Ныоской реальной гимназии, Ныоской основной школы и Ныоской спортивной школы.

Ныоская реальная гимназия и основная школа с сегодняшнего дня на дистанционном обучении, в Ныоской музыкальной школе разрешены в качестве контактного обучения только индивидуальные уроки. Тренировки в Ныоской спортивной школе будут проходит на свежем воздухе, деятельность Ныоского молодежного центра тоже возможно только на свежем воздухе.

Дистанционное обучение начинается в понедельник и продлится неделю. Потом еще неделю будут школьные каникулы. Новое решение о дистанционном обучении будет принято не позднее 22 октября.

По состоянию на утро воскресенья, в Эстонии за сутки было установлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в Тартумаа, Йыгевамаа, Пыльвамаа, Вырумаа, Валгамаа и Вильяндимаа 265 человек, из которых болеют 42. В Лыунаском регионе один очаг заражения (24 человека), связанный с рабочим место.