Пандемия эстонского э-образования захватывает мир

Через несколько лет мы оглянемся на 2020 год и поймем, что коронакризис произвел в нашем образовании настоящую дигитальную революцию. Продажи и число клиентов в сфере э-образования в коронавирусную весну выросли в разы и продолжают расти.
Государство и инвесторы вслед за ним обратили внимание на важность удаленного и электронного обучения. В мировом масштабе результаты тестов PISA и бренд э-государства работают как мощная реклама эстонских решений в сфере образования. Наши EdTech-компании ждут поддержки, но не прямых вливаний от государства, так как видят, к чему может привести работа на проектной основе в условиях медлительности государственной машины, принимающей решения.
Среди рекомендаций Министерства образования и науки по случаю начала 2020/2021 учебного года в условиях не прекращающегося распространения коронавируса значилось: «Ученики должны быть информированы, где и как учебные материалы доступны в э-среде и каковы критерии успешной сдачи».
Также в стратегии на новый учебный год ведомство пишет, что «большая часть детей Эстонии во время дистанционного обучения была довольна э-обучением, только 10% высказали недовольство» и 80% детей оценили доступность дигитальных учебных материалов как хорошую. 70% сказали, что за время дистанционного обучения они освоили и стали применять новые методы обучения и способы общения. 80% детей ощущали себя на удаленном обучении более безопасно, чем при обучении в классе – вот уж точно статистика, над которой стоит задуматься.
Цифровые учебники для живых людей
В Эстонии порядка двухсот цифровых учебников доступны бесплатно, и Минобразования признает рост их важности. Электронные учебники для основной школы в текущем учебном году будут бесплатны для всех школ, учеников и родителей. Запущенная в 2018/2019 учебном году программа использования таких материалов оказалась незаменимой для школ этой весной, добавляет ведомство. На помощь пришли также обучающие программы, доступные на платформах Opiq и Foxcademy.
Через Opiq можно получить доступ к учебным материалам всех крупнейших издательств Эстонии – это более 260 различных комплектов. Также доступные в Opiq материалы можно найти и через систему E-koolikott, где собраны почти 24 тысячи единиц учебных материалов для общеобразовательных и профобразовательных программ. Таллиннский университет создал систему Digiõppevaramu, через которую в свободный доступ выложены дигитальные материалы по математике, социальным, естественным и художественным курсам для гимназии.
Но электронный учебник и урок по Skype или Zoom – это еще не цифровая школа нового образца. Уже сейчас эстонские предприятия предлагают новые и часто нестандартные решения для э-обучения, а государство не первый год вкладывается в эту сферу.
В 2019 году министерство сообщило, что поддержит стартапы в области образовательных технологий (англ. educational technology, сокращенно EdTech) – их создание и применение созданных ими решений в школах. Вместе с фондом KredEx и его инициативой Startup Estonia в прошлом году на эти цели министерство выделило 300 000 евро.
Руководитель Центра инноваций и сотрудничества при Департаменте по делам образования и молодежи (образованного после реорганизации Innove) Кристель Рилло говорит, что в Эстонии государство может поддерживать предприятия в области образования несколькими способами: «Мы и раньше проводили, а также в ноябре планирует провести хакатон в сотрудничестве со Startup Estonia. Его целью будет поиск новых бизнес-идей в этой сфере. С той же целью проходят мероприятия, поддерживающие создание ученических фирм в школах и университетах».
Коронакризис сказался на государственных приоритетах в области э-образования. «Да, мы видим все больше необходимости в едином решении для аутентификации, которое дало бы возможность безопасно хранить личные данные и наилучшим из возможных способов поддерживало персонализацию образования», - добавляет Рилло.
По ее словам, министерство продолжит поддерживать сотрудничество частных предприятий, школ и ученых в разработке совместных услуг и продуктов. «В прошлом году мы поддержали разработку дигитальных пособий для обучения (Nutikas õppevara), в том числе субсидии получили и предприятия. Каждый, кто подавал заявку, мог ходатайствовать о финансировании до двух проектов, и проектные средства на один проект составляли до 30 000 евро. Сейчас мы анализируем эффективность этой меры, чтобы решить, проводить ли новый аналогичный конкурс проектов».
Среди проектов, которые получили поддержку, были платформы для изучения математики, основ предпринимательства и музыки, для обучения мотомехаников, кондитеров и даже ногтевых техников. Из крупных EdTech-стартапов поддержку своих проектов получили ALPA kids и 99math.
Даже математика – играючи
Руководитель проектов образовательного направления в Startup Estonia Инга Кыуэ отметила, что действительно договор о сотрудничестве с министерством сейчас действует, но заканчивается в конце 2020-го, поэтому о планах совместной поддержки стартапов на ближайшие годы говорить рано.
«Startup Estonia не финансирует стартапы напрямую, не выделяет им денежные средства, - объясняет Кыуэ. – Мы поддерживаем их через различные мероприятия и вспомогательные действия. Например, помогаем пройти курс в международных акселераторах, участие в которых платное».
С февраля до лета этого года у Startup Estonia проходил совместный EdTech-проект со школами, ведется сотрудничество в области дигитального обучения с Таллиннским университетом - в том числе проект сотрудничества образовательных стартапов с Минобразования и ТлУ (edtech-koosloome.ee).
Кыуэ соглашается, что коронавирус подтолкнул развитие этой сферы: «Мировые инвесторы обращают все больше внимания на сферу образовательных технологий и понимают ее важность». Среди заметных EdTech-решений, созданных и работающих в Эстонии, она назвала систему Opiq, Clanbeat, DreamApply, а также Lingvist, Speakly и 99math, которые совершили настоящий бизнес-прорыв на международном уровне.
Целый ряд этих предприятий не остались в стороне во время коронакризиса и до конца минувшего учебного года предлагали свои программы и материалы для бесплатного использования. Инициатором проекта стал сооснователь 99math Тынис Кусмин. Его компания занимается разработкой обучающих программ по математике для 1-6 классов, активно используя игровую составляющую. Она также создала игровую лигу по математике в стиле соревнований по э-спорту – то есть компьютерным играм. В начале 2020 года стартап 99math привлек 454 тысяч евро капитала с целью адаптировать свое решение для школ по всей Европе.
Выиграть должны учащиеся
Согласно базе данных эстонских стартапов Startup Estonia, по обороту лидирует компания Lingvist: во втором квартале 2020 года он составил 900,6 тысяч евро. Opiq – на втором месте с 269,9 тыс. евро.
Основанная в 2013 году компания Lingvist создала программу по изучению языков, которая в том числе с применением технологии искусственного интеллекта оценивает знание языка, подбирает необходимые упражнения и программу обучения.
У Lingvist порядка 150 тысяч активных пользователей в месяц. Во время «коронной» весны был заметный рост интереса клиентов, особенно со стороны школ и университетов. Об уроках коронакризиса сооснователь компании Отть Ялакас говорит так: «С точки зрения работы предприятия, мы поняли, что удаленная работа теперь – это новая реальность, в которой мы живем. Требование изоляции, вызванное распространением коронавируса, увеличило интерес к интернет-обучению. И здесь стоит отметить, что важно не только удаленное обучение по интернету, но и его эффективность».
На вопрос о том, должно ли государство поддерживать и продвигать EdTech-решения, он отвечает с объяснимой для успешного стартапера прямотой: «Министерство образования поддерживает, в первую очередь, традиционную школьную систему. EdTech занимается ее обновлением и изменением. Здесь существует некоторое маленькое противоречие. Но это преодолимо, и я верю, что в Эстонии услуги EdTech возможно интегрировать в нашу общую образовательную систему так, что все от этого выиграют. Но в первую очередь, учащиеся».
На его взгляд, сфера EdTech в Эстонии развивается быстро, и у нас очень много ярких предпринимателей. В перспективе ближайших двух лет Lingvist планирует сфокусироваться на развитии продукта, причем направление будет избрано в соответствии с обратной связью от пользователей. Ялакас надеется, что как только «корона» сбавит обороты, компания сможет возобновить расширение на новые рынки, прежде всего, в Азии и Америке.
Польза от тестов PISA. Она есть
Если во время коронакризиса одни сферы, такие как туризм, спорт и офлайн-развлечения, оказались практически на грани коллапса, то для образовательных технологий открылись новые возможности. «Пандемия в одночасье изменила организацию работы многих университетов, но после первого испуга мы увидели рост интереса в отношении наших услуг. Статистика клиентов показала, что люди все равно продолжают поступать в вузы и образование остается в цене и в сложные времена. Правда, отменились некоторые укороченные программы, в том числе летние школы», - делится своим опытом основатель стартапа DreamApply Стен Ринне. Во втором квартале 2020 года оборот фирмы, которая помогает подать документы примерно в двести вузов по всему миру, составил 111,3 тысяч евро.
В Эстонии DreamApply используют все крупнейшие университеты, принимающие иностранных студентов и присоединившиеся к государственной системе поступления. Географически в клиентах у компании больше всего вузов из Европы, но также они обслуживают университеты в Японии, Мексике, Нигерии и других странах мира.
Ринне ссылается на исследование платформы HolonIQ, изучающей тренды в мировом образовании, которое прогнозирует, что мировой сектор EdTech к 2025 году вырастет на 300 млрд долларов.
«У эстонских предприятий хорошие стартовые условия, чтобы пробиться в секторе EdTech, так как мы на мировом уровне известны как э-государство и славимся высокими результатами тестов PISA. - уверен он. – Сегодня в Эстонии чуть больше 40 предприятий EdTech, общий оборот которых в 2019 году превысил 10 млн евро. Многие из них сейчас в ранней стадии роста и у них есть хороший международный потенциал».
Ринне при этом считает, что поддержка государства была бы нелишней: «Создание качественных и работающих решений – дело затратное, и предполагает крупные инвестиции. По нашему опыту, сейчас частный инвестор скорее осторожен в отношении предприятий сферы образования. В то же время на государственном уровне приходят ободряющие сигналы о том, что развитие этой сферы является приоритетом. Например, полтора года назад в рамках сотрудничества Минобразования и Минэкономики при Startup Estonia создали направление, занимающееся экосистемой EdTech-компаний. А при Департаменте по делам образования и молодежи существует инициатива Education Nation (англ. «нация образования») – цель которой - продвигать и рекламировать эстонское образование за рубежом».
Эстонское решение для школ Индии
В продвижении э-образования министерству не стоит фокусироваться только на школах, надо не забывать и о детских садах, уверена Лаура Пяйт, основатель и исполнительный директор фирмы Digital Learning Systems. Главный ее продукт – это Jutupliiats – устройство в виде карандаша, в буквальном смысле разговаривающий с ребенком, когда тот указывает им на книгу или игровую карту, которые продаются и работают в комплекте. Пяйт объясняет, что прелесть их решения в том, что ребенок получает интерактивный обучающий гаджет, но не сидит при этом перед экраном.
Продажи Jutupliiats растут из года в год с момента основания в 2015 году. На сегодня в Эстонии продано более 4000 устройств, в Латвии – более 1000. Этой весной случился небывалый скачок спроса, который в первый момент сложно было удовлетворить из-за общего кризиса в поставках.
Еще один яркий пример кризисного роста продемонстрировал стартап ALPA Kids: за время чрезвычайной ситуации число его пользователей выросло на 664%. «Многие детсадовские дети должны были оставаться дома. Это был момент, когда дети оказались перед экранами гаджетов на более продолжительное время, чем обычно, а родители и воспитатели были рады найти эстоноязычное обучающее мобильное приложение, чтобы направить нахождение детей перед гаджетами в более рациональное русло», - анализирует случившееся основатель ALPA Kids Келли Лиллес.
«Большая часть нашей команды – родители маленьких детей, и, конечно, коронакризис научил нас совмещению работы и семьи в такой сложной ситуации – как и большую часть наших пользователей. Как команда мы научились быстро реагировать и адаптироваться к происходящему и сохранять мотивацию даже на удаленке. Мы пытались принять ситуацию как новую возможность, а не препятствие», - говорит она.
ALPA Kids совместно с образовательными учреждениями создает детские и молодежные развивающие игры, основанные на знаниях о культуре и работающие на мобильных телефонах и планшетах. Предназначены они для 2-8-летних детей, а также их родителей и учителей.
Во время кризиса интерес к приложению возник и за рубежом, поэтому сейчас ALPA Kids ранее, чем планировалось, собирается выйти на новые рынки и создать приложение, работающее на различных языках, употребляемых в Индии. Уже готово приложение в версиях на индийском английском и хинду, в разработке – приложение на панджаби. «Мы начали сотрудничать с сетью детских садов Little Einsteins, где учится около 15 000 детей по всему миру. Сейчас они разрабатывают свое решение для ведения онлайн-уроков Einsteins Square – предприятие с таким названием основано в Эстонии, хоть и ориентировано в основном на рынок США. Вместе обе фирмы сейчас создают решения для пользователей, говорящих на языках Индии», - рассказала Лиллес.
Эстоноязычное приложение ALPA Kids на данный момент скачали порядка 12 тысяч человек из 85 стран. Большинство пользователей - из Эстонии, но многие из них - это эстонцы, живущие за границей, а также жители Эстонии, говорящие на других языках.
Как не оказаться на э-кладбище
«В мире около семи тысяч языков, на которых отсутствует качественный интернет-контент для детей. Мы верим в то, что каждый ребенок достоин возможности получать смарт-контент на своем родном языке, поэтому мы шаг за шагом движемся в направлении локализации нашего приложения в разных странах», - описывает Лиллес миссию и стратегические планы фирмы.
Она убеждена, что у эстонских EdTech-предприятий очень хороший потенциал роста, так как в мире заметили то, что делается в Эстонии в сфере образования, т.е. нужно и дальше делать упор на сотрудничество с образовательными учреждениями, чтобы создавать такие услуги, которые будут актуальны и ценны для эстонского и мирового рынков.
«Государству стоит вместо создания новых поддерживать те перспективные решения, что уже есть на эстонском рынке. Не надо забывать и о помощи новым стартапам, выходящим на рынок. Есть риск, что решения, созданные на государственном уровне, будут медленно развиваться и в итоге – в результате работы на проектной базе – попадут на кладбище услуг, - предостерегает Лиллес. – Здесь руку помощи могут протянуть быстро развивающиеся предприятия, у которых есть план и желание быть эффективными в долгосрочной перспективе. Поддержка и признание очень важны и ожидаемы, в особенности, когда вы имеете дело с образовательными технологиями - услугой, имеющей большое общественное влияние».
«Очень радостно видеть, что государство стало задумываться, как способствовать развитию сферы EdTech. Важно, чтобы фокус оставался на том, что получит конечный потребитель, и тогда вероятно, что разработанные в Эстонии решения выйдут и на международный уровень», - призывает основатель DreamApply Стен Ринне.