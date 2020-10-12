Пандемия эстонского э-образования захватывает мир

«У эстонских предприятий хорошие стартовые условия, чтобы пробиться в секторе EdTech, так как мы на мировом уровне известны как э-государство и славимся высокими результатами тестов PISA. - уверен он. – Сегодня в Эстонии чуть больше 40 предприятий EdTech, общий оборот которых в 2019 году превысил 10 млн евро. Многие из них сейчас в ранней стадии роста и у них есть хороший международный потенциал».

Ринне при этом считает, что поддержка государства была бы нелишней: «Создание качественных и работающих решений – дело затратное, и предполагает крупные инвестиции. По нашему опыту, сейчас частный инвестор скорее осторожен в отношении предприятий сферы образования. В то же время на государственном уровне приходят ободряющие сигналы о том, что развитие этой сферы является приоритетом. Например, полтора года назад в рамках сотрудничества Минобразования и Минэкономики при Startup Estonia создали направление, занимающееся экосистемой EdTech-компаний. А при Департаменте по делам образования и молодежи существует инициатива Education Nation (англ. «нация образования») – цель которой - продвигать и рекламировать эстонское образование за рубежом».

Эстонское решение для школ Индии

В продвижении э-образования министерству не стоит фокусироваться только на школах, надо не забывать и о детских садах, уверена Лаура Пяйт, основатель и исполнительный директор фирмы Digital Learning Systems. Главный ее продукт – это Jutupliiats – устройство в виде карандаша, в буквальном смысле разговаривающий с ребенком, когда тот указывает им на книгу или игровую карту, которые продаются и работают в комплекте. Пяйт объясняет, что прелесть их решения в том, что ребенок получает интерактивный обучающий гаджет, но не сидит при этом перед экраном.

Продажи Jutupliiats растут из года в год с момента основания в 2015 году. На сегодня в Эстонии продано более 4000 устройств, в Латвии – более 1000. Этой весной случился небывалый скачок спроса, который в первый момент сложно было удовлетворить из-за общего кризиса в поставках.

Еще один яркий пример кризисного роста продемонстрировал стартап ALPA Kids: за время чрезвычайной ситуации число его пользователей выросло на 664%. «Многие детсадовские дети должны были оставаться дома. Это был момент, когда дети оказались перед экранами гаджетов на более продолжительное время, чем обычно, а родители и воспитатели были рады найти эстоноязычное обучающее мобильное приложение, чтобы направить нахождение детей перед гаджетами в более рациональное русло», - анализирует случившееся основатель ALPA Kids Келли Лиллес.

«Большая часть нашей команды – родители маленьких детей, и, конечно, коронакризис научил нас совмещению работы и семьи в такой сложной ситуации – как и большую часть наших пользователей. Как команда мы научились быстро реагировать и адаптироваться к происходящему и сохранять мотивацию даже на удаленке. Мы пытались принять ситуацию как новую возможность, а не препятствие», - говорит она.

По данным Минобразования, 70% эстонских учащихся ответили, что за время дистанционного обучения они освоили и стали применять новые методы обучения и способы общения. ФОТО: ALPA Kids