В Эстонии собаки становятся жертвами волков

Проживающая в деревне Айду Сирье в пятницу в четыре часа утра услышала какой-то шум. Двор охранял ее пес Джек. Вдруг хозяйка услышала визг Джека. «Я закричала, включила свет на кухне, начала звать собаку и тогда Джек вышел из-под куста сирени», - рассказывает она.

Не единственный случай

Джек вбежал в комнату и в шоковом состоянии рухнул на пол кухни. По ночам он спит в будке, но, видимо, вышел из нее, чтобы защитить от волка дом.

Джек пережил нападение волка, но получил травмы спины, а ветеринар обнаружил рану и на его шее. «На самом деле неприятные последствия могут еще последовать», - сказала Сирье. Он считает, что на собаку напал только один волк. «Если бы их было больше, я не верю, что собака бы выжила», - говорит она.

В среду утром проживающая в деревне Лахавере Майре Пюсс обнаружила, что их собаки Боби нет у двери. Ее муж и сын искали пса везде, но безрезультатно.

Собака Майре Пюсс до сих пор числится пропавшей, на поле нашли следы волка. ФОТО: Erakogu

В четверг днем семейство Пюсс нашли на поле у дороги Лахавере-Калана следы волков и волочения. Вдали были видны волчьи следы и обнаружены признаки борьбы, шерсть своей собаки и брызги крови. Собаку они не нашли.

Член общества охотников в Айду Кармо Ээсмяэ сказал, что в болоте Тапику вблизи деревень живет волчья стая и за несколько лет волки в этом районе убили несколько собак.

Известен еще один случай из деревни Лахавере в конце сентября, когда волки утащили собаку Юлии Проданец, которая из-за них же потеряла собаку и в прошлом году.

Недавно в той же волости в деревне Кыпу на собаку напал волк: пес выжил, но получил очень тяжелые травмы.

Попасть в волка трудно

В Департамент окружающей среды за последнее время поступили сообщения о пропаже собаки семейства Пюсс и о нападении в деревне Кыпу. По словам ведущего охотоведа Департамента окружающей среды Марго Танника, проблема с убийством собак в этом районе была и прошлой осенью, в феврале этого года в этом регионе был застрелен один волк.

Сезон охоты на волков еще не наступил, он начнется 1 ноября. В некоторые годы Департамент окружающей среды также выдавал разрешения на охоту вне сезона. «К сожалению, для охоты на волка необходимы благоприятные снежные условия. В бесснежную погоду летом и осенью в них трудно попасть», - говорит Танник.

Об ущербе, нанесенном хищниками, стоит уведомить Департамент окружающей среды, поскольку таким образом можно составить акт о нанесении ущерба и компенсировать его. «На основании сообщений об ущербе Департамент окружающей среды решает, нужно ли выдавать специальные разрешения на охоту на волков в этом районе», - сказал Танник.

Он добавил, что владельцы могут избежать таких нападений, если ночью будут пускать собак в дом, закрытые помещения или загон.

Нападения волков на собак. ФОТО: Sille Annuk