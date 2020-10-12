Пн, 12.10.2020
Не секрет, что русские фамилии на этих премиях бывают крайне редко, а тут все-таки произошло. Людмила Рождественская
Людмила Рождественская
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Большинство жителей Эстонии до сих пор не знают, кому можно разглашать личные данные

Большинство жителей Эстонии до сих пор не знают, кому можно разглашать личные данные

Женщина за компьютером. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

Жители Эстонии уже распознают мошеннические звонки, но по-прежнему доверяют слишком большому количеству информации, которая доходит до них в интернете или с помощью текстовых сообщений. Кроме того, большинство респондентов до сих пор не знают, кому и какие данные они могут разглашать, выяснил банк SEB в рамках кампании по кибербезопасности.

На сегодняшний день более 30 000 человек в Эстонии прошли бесплатный тест по кибербезопасности, опубликованный в середине сентября. Чаще всего люди ошибаются в отношении того, какие действующие в Эстонии учреждения могут запрашивать персональный доступ к данным интернет-банка и какие данные в связи с этим разрешено запрашивать. «Независимо от того, кем представляется человек – работником банка, службы безопасности по борьбе с финансовыми преступлениями, Налогово-таможенного департамента или полиции — свои личные данные, пароли от интернет-банка и данные банковских карт нельзя никому сообщать», — подчеркивает руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо.

Людям, прошедшим тест, также было трудно отличить поддельные страницы интернет-банка от подлинных, а также выявить поддельные SMS-сообщения и электронные письма. «В последнее время мы стали свидетелями того, что людей обманывают не только путем подделки банковских страниц, но и путем создания копий электронных магазинов и даже веб-страниц медицинских учреждений. Иногда поддельные веб-сайты выдают некоторые определенные моменты: немного иной веб-адрес, грамматические и дизайнерские ошибки, слегка измененный логотип, цветовые схемы без торговой марки и неработающие ссылки. В случае интернет-магазинов должны вызвать сомнение слишком заманчивые скидки и/или условия продажи. Здесь работает только одно правило: будьте бдительны при переходе по присланной ссылке и всегда проверяйте информацию. В случае интернет-магазинов или других электронных услуг следует поискать отзывы (reviews) других клиентов, при входе в свой интернет-банк и вводить адрес вручную, и не доверять присланным ссылкам», — добавил Таммо Отсасоо.

По словам эксперта, киберпреступники также используют технику поторапливания, чтобы запутать людей, когда вынуждают быстро принять решение, воспользоваться «уникальной» возможностью. Именно поэтому так важно найти время и оценить веб-страницу, к которой вы пытаетесь подключиться: посмотрите на нее внимательно, критически и всесторонне изучите детали.

Тест также выявил тот факт, что не все жители Эстонии осведомлены о мошеннических схемах, которые использовались в последнее время в нашей стране, например, о поддельных предложениях о работе или создании отношений через социальные сети. «К сожалению, надо признать, что самые эффективные мошеннические схемы последнего времени максимально персонализированы. Так, с целью совершения мошенничества преступники могут долгое время отслеживать переписку человека, и быть в курсе его планов, поездок и общения. В таком случае мошенники при необходимости могут фальсифицировать не только стиль общения человека, но и выставлять от его имени счета и просьбы, отправлять письмо, необходимое для мошенничества, или позвонить по телефону в наиболее подходящее время», — сказал Таммо Отсасоо, комментируя логику распространенных в последнее время мошеннических схем.

Многие попадаются на удочку быстрого обогащения

Большинство людей, прошедших тест, смогли определить риски, связанные с предложениями финансовых мошенников или виртуальных друзей быстро инвестировать и/или в случае неожиданной проблемы быстро предложить финансовую помощь. В то же время, по данным банка, именно мошенничества с инвестициями в последнее время нанесли жителям Эстонии наибольший финансовый ущерб. «Инвестиционные мошенничества, о которых в последнее время много писалось в средствах массовой информации, со временем видоизменяются, и мошенники часто уделяют много времени разработке новых схем. Они умело используют психологию людей, чтобы оказать на них влияние», — рассказал эксперт SEB.

Только три процента людей, прошедших тест на тему кибербезопасности, правильно ответили на все вопросы. Прохождение теста занимает в среднем 3 минуты 12 секунд, и лучшие результаты показывают те, кто выполняет тест за экраном компьютера. Тест можно пройти здесь.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь со своим банком и полицией.

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