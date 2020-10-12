Большинство жителей Эстонии до сих пор не знают, кому можно разглашать личные данные

На сегодняшний день более 30 000 человек в Эстонии прошли бесплатный тест по кибербезопасности, опубликованный в середине сентября. Чаще всего люди ошибаются в отношении того, какие действующие в Эстонии учреждения могут запрашивать персональный доступ к данным интернет-банка и какие данные в связи с этим разрешено запрашивать. «Независимо от того, кем представляется человек – работником банка, службы безопасности по борьбе с финансовыми преступлениями, Налогово-таможенного департамента или полиции — свои личные данные, пароли от интернет-банка и данные банковских карт нельзя никому сообщать», — подчеркивает руководитель отдела электронного банка SEB Таммо Отсасоо.

Людям, прошедшим тест, также было трудно отличить поддельные страницы интернет-банка от подлинных, а также выявить поддельные SMS-сообщения и электронные письма. «В последнее время мы стали свидетелями того, что людей обманывают не только путем подделки банковских страниц, но и путем создания копий электронных магазинов и даже веб-страниц медицинских учреждений. Иногда поддельные веб-сайты выдают некоторые определенные моменты: немного иной веб-адрес, грамматические и дизайнерские ошибки, слегка измененный логотип, цветовые схемы без торговой марки и неработающие ссылки. В случае интернет-магазинов должны вызвать сомнение слишком заманчивые скидки и/или условия продажи. Здесь работает только одно правило: будьте бдительны при переходе по присланной ссылке и всегда проверяйте информацию. В случае интернет-магазинов или других электронных услуг следует поискать отзывы (reviews) других клиентов, при входе в свой интернет-банк и вводить адрес вручную, и не доверять присланным ссылкам», — добавил Таммо Отсасоо.

По словам эксперта, киберпреступники также используют технику поторапливания, чтобы запутать людей, когда вынуждают быстро принять решение, воспользоваться «уникальной» возможностью. Именно поэтому так важно найти время и оценить веб-страницу, к которой вы пытаетесь подключиться: посмотрите на нее внимательно, критически и всесторонне изучите детали.

Тест также выявил тот факт, что не все жители Эстонии осведомлены о мошеннических схемах, которые использовались в последнее время в нашей стране, например, о поддельных предложениях о работе или создании отношений через социальные сети. «К сожалению, надо признать, что самые эффективные мошеннические схемы последнего времени максимально персонализированы. Так, с целью совершения мошенничества преступники могут долгое время отслеживать переписку человека, и быть в курсе его планов, поездок и общения. В таком случае мошенники при необходимости могут фальсифицировать не только стиль общения человека, но и выставлять от его имени счета и просьбы, отправлять письмо, необходимое для мошенничества, или позвонить по телефону в наиболее подходящее время», — сказал Таммо Отсасоо, комментируя логику распространенных в последнее время мошеннических схем.

Многие попадаются на удочку быстрого обогащения

Большинство людей, прошедших тест, смогли определить риски, связанные с предложениями финансовых мошенников или виртуальных друзей быстро инвестировать и/или в случае неожиданной проблемы быстро предложить финансовую помощь. В то же время, по данным банка, именно мошенничества с инвестициями в последнее время нанесли жителям Эстонии наибольший финансовый ущерб. «Инвестиционные мошенничества, о которых в последнее время много писалось в средствах массовой информации, со временем видоизменяются, и мошенники часто уделяют много времени разработке новых схем. Они умело используют психологию людей, чтобы оказать на них влияние», — рассказал эксперт SEB.

Только три процента людей, прошедших тест на тему кибербезопасности, правильно ответили на все вопросы. Прохождение теста занимает в среднем 3 минуты 12 секунд, и лучшие результаты показывают те, кто выполняет тест за экраном компьютера. Тест можно пройти здесь.

Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, немедленно свяжитесь со своим банком и полицией.