Спасатели: только исправный дымовой датчик спасает жизни

Исследование, проведенное в последние годы, показало, что дымовой датчик установлен в 92% жилых помещений и 83% жителей считают его очень важным. К сожалению, возникла новая проблема – все чаще при проверке выясняется, что дымовой датчик неисправен.

«Продолжительность работы датчика в зависимости от производителя и цены – примерно три-пять лет, после чего его работоспособность уменьшается или вовсе исчезает. Именно поэтому люди, которые установили в свои дома датчики дыма несколько лет назад, должны рассмотреть возможность его замены. Для того, чтобы быть уверенным в том, что датчик работает исправно, необходимо снять его с потолка и проверить информацию, написанную на его обратной стороне. Там указан срок его службы. Если срок службы прошел или же на обратной стороне нет информации на этот счет, обязательно нужно датчик заменить», - сказала руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью Тагне Тяхе.

Тяхе пояснила, что датчик, который на первый взгляд выглядит рабочим, может уже отслужить свое. «Даже тогда, когда датчик при нажатии на него подает звуковой сигнал, это не означает, что он в полном порядке. Датчик с истекшим сроком службы может выглядеть как если бы он был рабочим, однако его электронное содержимое устарело, вследствие чего нельзя быть полностью в нем уверенным», - добавила Тяхе. К примеру, с годами датчики теряют чувствительность к дыму и уже не так оперативно способны его обнаружить при пожаре, как это сделал бы новый датчик.

Если вы решили заменить датчик, необходимо следовать инструкции, прилагаемой к конкретному изделию, что обеспечит безопасность вашей семьи. Датчик следует поставить в комнате, находящейся перед вашей спальней, на потолок прихожей или коридора – так он наиболее быстро обнаружит опасность при пожаре и предупредит спящих. Для дополнительной безопасности нужно установить датчики также в спальнях и остальных комнатах.

В доме с несколькими этажами необходимо установить датчики на каждый из этажей. На кухне или в ванной датчик может дать ложную тревогу, поэтому там его устанавливать смысла не имеет. В помещении с открытой кухней датчик устанавливается в жилую часть комнаты.

Датчик дыма стал обязательным для всех жителей Эстонии 1 июля 2009 года. Спасательный департамент советует проверять датчик минимум раз в месяц, нажимая на тестовую кнопку. Устаревший или неисправный дымовой датчик необходимо заменить в обязательном порядке.