Здесь дважды победили Covid-19: какие меры принимает самая успешная страна в мире по борьбе с коронавирусом?

Окленд, 12 августа 2020 года ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Тяжелые решения

"Слово "искоренение" для некоторых политиков уже поперек горла, потому что оно кажется слишком суровым, - признал эпидемиолог из Университета Отаго Майкл Бейкер. - Но, как мы поняли в Новой Зеландии, это цель, к которой нужно стремиться. Мы должны принять вероятность того, что вспышки могут случаться".

Бейкер помогал формировать стратегию Новой Зеландии в отношении Covid-19. Несмотря на первоначальные опасения, что очень строгие ограничения нанесут непоправимый ущерб экономике, пример Новой Зеландии доказал, что стратегия общественного здравоохранения - агрессивное тестирование, отслеживание контактов и изоляция - является наиболее выгодной для экономики, считает Бейкер.

"В свою очередь, большинство подходов стран Запада можно охарактеризовать как завышенную оценку собственной исключительности - что они не заболеют или что вирус не будет таким серьезным, как они думают, но пандемия высветила ошибочность такого мышления", - резко отмечает Бейкер.

До среды в Окленде одновременно могли собираться не более 100 человек, а в общественном транспорте были обязательны маски. Со среды маски можно не носить, но жители должны регистрироваться при входе в общественные места, такие как рестораны и театры, а также соблюдать требования гигиены и при плохом самочувствии оставаться дома и сдавать тест на Covid-19.

Границы по-прежнему закрыты почти для всех приезжих за исключением жителей Новой Зеландии, которые подлежат 14-дневной самоизоляции.

Жители рассказали журналистам The New York Times, что смягчение ограничений принимают с облегчением, но не ожидают немедленного возвращения к нормальному ритму жизни.

"Люди оставались в своих пригородах и поддерживали местные рестораны, - говорит Джаэль Шокат, который уже почти два десятилетия управляет рестораном Ima Cuisine в центре Окленда. - Когда-то у моего ресторана было прекрасное расположение, но теперь это не так".

"Однако самое главное - мы снова искоренили вирус, и теперь люди чувствуют себя в большей безопасности, выходя на улицу. Надеюсь, с приближением Рождества люди действительно захотят проводить время на улице и веселиться - это был ужасный год", - добавляет Шокат. В расположенной в южном полушарии Новой Зеландии Рождество приходится на летний сезон.

Кто-то выражал недовольство в связи с ограничениями, которые сочли слишком суровыми. Некоторые опрошенные считали, что ограничительные меры необходимы, но государственной помощи было недостаточно.

"Я не могу получить никакой помощи от правительства", - говорит 51-летняя Шерри Эдвардс, недавно потерявшая работу в сфере импорта. Она переживает, что ей, возможно, придется продать дом, чтобы свести концы с концами. "Это заставляет чувствовать себя довольно подавленно", - признает Эдвардс.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено более 1800 случаев нового коронавируса. 25 человек погибли. Единственные случаи заражения - среди прибывших, помещенных на карантин.

На следующей неделе в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы. Опросы населения показывают, что с марта рейтинги возглавляемой Ардерн лейбористской партии выросли.

"Я всегда был более благосклонен к лейбористам, но теперь я действительно уверен в своем решении, - говорит 31-летний учитель начальной школы Кристофер Кэрролл из Окленда. - Я считаю, что мы находимся в лучшем положении, чем другие места в мире, где все это продолжается и продолжается".

Стратегия искоренения вируса осуществляется повсеместно, например, на Тайване. Гонконгу и Вьетнаму также удалось подавить вторую и третью волны болезни. Однако специалисты считают, что такой подход сработает не везде.

"[В Новой Зеландии] никогда не было такого высокого количества инфекций, с которым система здравоохранения не могла бы справиться", - подчеркивает доцент кафедры глобального здравоохранения Сиднейского университета Адам Камрат-Скотт.

Несмотря на то что размер Новой Зеландии, изоляция от других стран и высокая степень готовности дают значительные преимущества, стратегия искоренения без вакцинации нежизнеспособна, убежден он.