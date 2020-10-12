Фото и видео: на реке Выханду сгорел катер

В субботу, 10 октября, в 18:21 в деревне Сювахавва в волости Ряпина загорелся легковой автомобиль Passat. К моменту прибытия спасателей горящую машину откатили в поле. Passat потушили, но его передняя часть полностью уничтожена огнем. По первоначальным данным, инцидент имел место из-за сбоя в системе питания.

Пожар в Пыльвамаа. ФОТО: Lõuna päästekeskus

В воскресенье, 11 октября, пограничники кордона Саатсе вместе со спасателями отреагировали на вызов на реку Выханду, где загорелся катер. Управлявшему катером мужчине удалось выбраться из плавсредства. Катер был полностью уничтожен пожаром.

Руководитель кордона Саате Арви Суви сказал, что сообщение о попавшем на реке Выханду недалеко от порта Выыпсу в беду катере пограничники получили вчера около 13:00.

«Позвонивший мужчина сообщил, что зажег на катере походную плиту и от полыхнувшего от плиты пламени загорелся катер. По словам капитана, огонь распространился по судну очень быстро. Мужчина сначала пытался его потушить при помощи огнетушителя, но в какой-то момент для собственного спасения ему пришлось выпрыгнуть из катера в прибрежный тростник. К счастью, ему удалось схватить мобильный телефон и вызвать помощь», – рассказал Суви.

На помощь поспешили ближайший пограничный катер и в то же время из порта вышел второй пограничный катер со спасателями на борту.

«Мужчину без спасательного жилета нашли недалеко от катера, он был по пояс в воде и ждал помощи на кочке из тростника. Мужчину забрали на борт пограничного катера и доставили на берег. Хотя мужчина провел долгое время в холодной воде, в помощи медиков он не нуждался, в этот день он может праздновать свой второй день рождения. Если бы несчастье произошло в более глубоком месте, последствия не были бы такими легкими, учитывая отсутствие спасательного жилета и то, что катер полностью сгорел», – добавил Арви Суви.

По его словам пока неизвестно, что пошло не так при зажигании плиты, чтобы случился такой большой пожар. «Обращаясь с открытом огнем, надо быть очень осторожным, особенно в местах и ситуациях, в которых сложно покинуть место возгорания. При использовании походной плиты важно, чтобы она была на устойчивой поверхности и рядом не было легко воспламеняющихся предметов, – сказал Суви. – Также важны общая безопасность. Навигационные устройства, заряженный мобильный телефон, огнетушитель, спасательный жилет или круг, все это по закону должно быть и на малых судах. Спасательный жилет должен быть под рукой, а еще лучше его надеть сразу, так как при возникновении опасной ситуации не всегда есть время найти и надеть его. А правильно надетый и закрепленный жилет может спасти жизнь».