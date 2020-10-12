В Пыльвамаа сгорели катер и автомобиль

В субботу, 10 октября, в 18:21 в деревне Сювахавва в волости Ряпина загорелся легковой автомобиль Passat. К моменту прибытия спасателей горящую машину откатили в поле. Passat потушили, но его передняя часть полностью уничтожена огнем. По первоначальным данным, инцидент имел место из-за сбоя в системе питания.

В воскресенье, 11 октября, в 14:04 сообщили, что в реке Выханду в деревне Райгла (волость Ряпина) загорелся катер. Когда спасатели прибыли на место происшествия, находившегося на судне человека с помощью катера Департамента полиции и погранохраны уже доставили на берег. Он не пострадал. Спасатели потушили катер в 15:19. К сожалению, огонь полностью его уничтожил.