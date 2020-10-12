Почти 50 000 человек: в Эстонии выросла зарегистрированная безработица

По состоянию на конец сентября было 49 093 зарегистрированных безработных, что составило 7,6% трудоспособного населения в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Зарегистрированных безработных в сентябре было на 0,5% больше, чем в августе, в конце которого было зарегистрировано 48 859 человек. Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы в конце сентября была в Ида-Вирумаа (12,2%) и самая низкая в Йыгевамаа (4,7%).

В сентябре зарегистрировалось 8 352 новых безработных, что больше, чем в прошлые месяцы. С помощью Кассы в сентябре трудоустроились или занялись предпринимательством 4 770 человек, что меньше, чем в прошлые месяцы.

В сентябре через Кассу было передано 8 718 рабочих мест. Новых предложений было 4 757, несколько больше, чем в августе. Подробная статистика есть на сайте Кассы страхования от безработицы.

С 1 сентября этого года зарегистрированные безработные могут кратковременно работать, т. е. выполнять подработку. В первый месяц этой возможностью воспользовались 739 человек. Больше всего этой возможностью воспользовались женщины. Основная сфера, в которой использовали возможность краткосрочной подработки, была сфера торговли и обслуживания. Больше всего подработок было в Таллинне и Харьюмаа, новой возможностью в прошлом месяце воспользовались во всех уездах.