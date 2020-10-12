Правозащитники сообщили о почти 600 задержаниях в Белоруссии

Подавляющее большинство из них были задержаны в Минске. Зафиксированы также задержания в Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Молодечно, Жлобине, Кобрине и Бобруйске. Среди задержанных - около 40 журналистов и фотографов. Часть из них отпустили после проверки документов, еще более десяти вышли из РУВД минувшей ночью, пишет DW.

Локальные столкновения протестующих с силовиками происходили в разных районах Минска до позднего вечера. Демонстранты перекрывали дороги и пытались строить баррикады. В некоторых районах города были слышны звуки, похожие на выстрелы, и взрывы светошумовых гранат.

К административной ответственности привлечены 3000 человек

Прокурор Минска Олег Лаврухин 11 октября сообщил, что с начала протестных акций в августе к административной ответственности в столице привлечено около 3000 человек. Почти две трети из них были приговорены к аресту, а остальные - более одной тысячи человек - к административным штрафам по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По словам Лаврухина, органы предварительного следствия Минска ведут порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и с сопутствующими статьями (о неповиновении, оказании сопротивления работникам милиции). "Установлено 275 лиц, которые причастны к совершению этих преступлений", - сказал прокурор.