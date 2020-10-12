Пн, 12.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Тарту агрессивные братья напали на полицейских

В Тарту агрессивные братья напали на полицейских

Насилие. Фото иллюстративное.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В Тарту на Ратушной площади в субботу, 10 октября, пьяные братья напали на полицейских, пишет Tartu Postimees.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, на Ратушной площади 24-летний употреблявший алкоголь человек напал на исполнявших свои служебные обязанности полицейских. Его задержали и сначала отправили в камеру арестного дома, чтобы он протрезвел. Туда же отправился и его 18-летний брат, который также вел себя агрессивно.

Полицейские не получили травм и продолжили службу.

Уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса о применении насилия к представителю власти.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back