В Тарту агрессивные братья напали на полицейских

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, на Ратушной площади 24-летний употреблявший алкоголь человек напал на исполнявших свои служебные обязанности полицейских. Его задержали и сначала отправили в камеру арестного дома, чтобы он протрезвел. Туда же отправился и его 18-летний брат, который также вел себя агрессивно.